Külföld :: 2026. május 5. 22:04 ::

Ellenzékbe vonul az eddigi kormánypárt Romániában

Ellenzékbe vonul Romániában az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), miután a parlament kedden megvonta a bizalmat az Ilie Bolojan pártelnök vezette koalíciós kormánytól.

A párt választmánya által kedd este elfogadott határozat megerősítette, hogy a PNL nem tekinti többé megbízható partnernek a Szociáldemokrata Pártot (PSD), amely - a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) együtt - bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg azt a kormányt, amelyben maga is részt vett.

A PNL szerint a PSD-t terheli a felelősség a koalíció felrúgásáért és az előidézett válságért, így a PSD-nek és a körülötte kialakult új parlamenti többségnek a felelőssége kormányt alakítani. A PNL ellenzéki pártként is kész támogatni azokat az intézkedéseket, amelyek az ország gazdasági stabilitását és a polgárok érdekeit szolgálják - szögezte le a párt határozata.

(MTI)