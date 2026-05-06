Anyaország :: 2026. május 6. 12:51 ::

A fideszes Szatmáry Kristóf nem tudja, "ki a f@sz ez a Balasy"

„Ki a f@sz ez a Balasy?” – tette fel a kérdést a Facebook-oldalán Szatmáry Kristóf, a XVI. kerületi székhelyű Budapest 14-es választókerületben indult fideszes képviselő, aki korábban azt mondta a Telexnek, hogy egy porcikája sem kívánja az ellenzéki munkát, írja a lap. A politikus arra reagált, hogy Balásy Gyula, az állami megrendelésekkel kitömött kommunikációs cégcsoport, a Lounge tulajdonosa nemrég sírva mondta el a Kontrollnak, hogy nem szeretné elhagyni az országot, és átadja a vagyonát az államnak.

„33 éve vagyok Fidesz-tag, 20 évig voltam képviselő, voltam államtitkár stb., de ezzel a csávóval szerintem sosem találkoztam” – írta Szatmáry a Facebookon. „Olvastam róla, de soha, sehol nem láttam ott, ahol a mieink megfordultak. Nem voltam vele közös buliban, partin vagy mit tudom én, hol. Most meg jön, és elérzékenyülten, minden sztereotípiát megerősítve, coming outol, vagy tudom is én, mit csinál. De a lényeg, hogy »ránk« hivatkozik.”

Azt írja, megkérdezte a Fidesz-csoportgyűlésen is azt a körülbelül 150 embert, aki ott volt, hogy ismeri-e valaki, de ők is csak hallották a nevét. Szerinte Balásy „mintha direkt ártani akarna annak a közösségnek, amelyhez állítólag tartozik”. Azt írta: ennek az embernek semmi köze hozzájuk.

„Ez az egész csak valami oltári színjáték lehet, vagy tényleg valakiket nagyon átvertek. De egyre inkább úgy érzem, nem a tiszások lehetnek igazán dühösek, hanem mi!” – írta.

Szatmáry egyébként korábban már bejelentette, hogy nem ül be a parlamentbe képviselőként, húsz év után esik ki az Országgyűlésből.