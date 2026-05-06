2026. május 6. 10:47

A hátán égő gázpalackkal fenyegetőző karcagi szamurajt tartóztattak le

Letartóztatták azt a 43 éves karcagi férfit, aki gázpalackot erősített a hátára, és azt megnyitva, a kiáramló gázt meggyújtva fenyegetőzött a nyílt utcán - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség szerdán közleményben az MTI-vel.

A megalapozott gyanú szerint a férfi május 2-án, kora reggel az általa lakott házban minden előzmény nélkül kiabálni kezdett, majd a kezében lévő szamurájkarddal fenyegetőzve az egyik szobában jogszerűen ott tartózkodó személyektől azt követelte, hogy hagyják el a házat. Amikor a szobában tartózkodók becsukták előtte az ajtót, a férfi a kardot belevágta az ajtóba - olvasható a közleményben.

A hatóság tájékoztatása szerint a gyanúsított később Karcag északi városrészébe ment egy hátára erősített gázpalackkal, amelyet megnyitott, a nyomásszabályozó csőből kiáramló gázt, illetve a csövet meggyújtotta, és azzal fenyegetőzött, hogy "mindenkit felrobbant", "mindenkit megöl".

Kiemelték, reális veszélye volt annak, hogy a gázpalack felrobban, amitől a férfi közelében tartózkodó járókelők közvetlen életveszélynek voltak kitéve.

Egy lakos segítséget kért a közelben tartózkodó rendőröktől, akiknek közeledésére a férfi részben elzárta a gázpalackot, amitől a láng elaludt. Ezután a gyanúsított visszasétált lakóhelyére, ahová az intézkedő rendőrök követték, és teljesen elzárták a gázpalackot - írták.

A büntetett előéletű és egy hónapja ismételten jogerős szabadágvesztésre ítélt férfi letartóztatását közveszélyokozás bűntette és más bűncselekmény miatt a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően rendelte el - tájékoztattak.