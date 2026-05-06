Háború :: 2026. május 6. 11:38 ::

Iráni külügyminiszter: a politikai válság nem oldható meg katonai eszközökkel

Pekingben tárgyalt szerdán Vang Ji kínai és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az iráni-amerikai egyeztetésekről, a közel-keleti helyzetről és a kétoldalú kapcsolatok alakulásáról - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség szerdán.

Az iráni külügyminiszter a találkozón ismertette az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások legfrissebb fejleményeit, és kijelentette, hogy a politikai válság nem oldható meg katonai eszközökkel.

Hangsúlyozta, hogy Irán meg akarja védeni szuverenitását és nemzeti méltóságát, ugyanakkor a békés tárgyalások útján törekszik egy átfogó és tartós rendezésre. Hozzátette: a Hormuzi-szoros megnyitásának kérdésében mielőbbi megoldásra van szükség.

Aragcsi szerdán méltatta Kína szerepét a térség stabilitásának előmozdításában, és jelezte, hogy Teherán bízik Peking közvetítő szerepében. "Irán stratégiai partnerként tekint Kínára, támogatja az 'egy Kína' elvet, és kész a kétoldalú kapcsolatok további erősítésére" - emelte ki.

Vang Ji a tárgyaláson hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet a háború és a béke közötti átmenet kritikus szakaszában van, ezért haladéktalan tűzszünetre és a harcok lezárására van szükség. Elmondása szerint a "tárgyalások folytatása kulcsfontosságú, és Kína ellenzi a konfliktus eszkalációját" - közölte.

A kínai fél továbbá megerősítette, hogy Peking támogatja Irán szuverenitását és biztonságát, valamint elismeri Teherán jogát a nukleáris energia békés célú felhasználására, egyúttal üdvözölte Irán elköteleződését a nukleáris fegyverek fejlesztésének elutasítása mellett.

A Hormuzi-szoros helyzetével kapcsolatban Vang kiemelte: a nemzetközi közösség közös érdeke a biztonságos és zavartalan hajózás helyreállítása, és felszólította az érintett feleket, hogy ennek érdekében tegyenek lépéseket.

A felek szerdán szintén megerősítették, hogy tovább mélyítik az átfogó stratégiai partnerséget, erősítik a magas szintű politikai kapcsolatokat, valamint bővítik az együttműködést a kétoldalú és többoldalú fórumokon is - áll a jelentésben.

(MTI)