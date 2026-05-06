12 évet ér egy piszkavassal agyonvert idős asszony élete a Tatabányai Törvényszéken

Tizenkét év fegyházbüntetésre ítélt egy nőt a Tatabányai Törvényszék szerdán, aki piszkavassal halálos sérüléseket okozott élettársa idős, védekezésre képtelen anyjának. Az ítélet nem jogerős.

Az ügy ismertetésekor a bíró elmondta, hogy az elkövető 2025. március 31-én bordatöréseket okozva ütlegelte a legyengült áldozatot, majd másnap az ágyán hason fekvő nő tarkójára mért ütéseket piszkavassal. A bántalmazások olyan súlyosak voltak, hogy az idős asszony belehalt.

Az áldozat és az elkövető évek óta egy háztartásban élt, gyakori voltak a veszekedések közöttük. Az elkövető a szakértői vélemény szerint korlátozottan beszámítható, skizoid személyiség. A számára felírt gyógyszereket nem szedte.

A bíró az ismétlődő bántalmazás alapján egyértelműnek ítélte a 68 éves áldozat ellen irányuló ölési szándékot. Az idős asszonyon 38 sérülést azonosítottak, és csak jóval a halála után hívtak hozzá mentőt.

A Tatabányai Törvényszék az elkövetőt védekezésre képtelen személy sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt 12 év fegyházbüntetésre ítélte. Feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítélet nem jogerős, mivel az ügyész 3 napot tartott fent a jognyilatkozat megtételére, a vádlott és védője pedig enyhítésért jelentett be fellebbezést.

(MTI)