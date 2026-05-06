Több mint tíz autót vert szét egy elmebeteg Angyalföldön

Milliós károkat hagyott maga után az a 21 éves férfi, aki vasárnap hajnalban rendezett brutális pusztítást Budapest XIII. kerületében. Az elkövető sorra törte be a parkoló autók ablakait, majd próbált meg értékeket tulajdonítani belőlük, bár érdemi zsákmány nélkül maradt. A hatóságokat egy szemfüles kutyasétáltató riasztotta, így a rendőrök 5 óra 45 perckor már le is kapcsolták a támadót − írja a Blikk nyomán az Index.

A bulvárlapnak nyilatkozó egyik károsult elmondása szerint a támadó különös kegyetlenséggel rongált.

A nagy értékű Audim − ami a hetedik kocsi lehetett neki a sorban − szélvédőjét és a jobb első ablakát törte be, a másikat nem bírta. Ekkora már nagyon mérges lehetett, mert valójában egyik járműből sem vitt el szinte semmit. Az elkövető megvágta magát közben, mert az autóm belseje csupa vér volt, aminek még a belső kijelzőit is betörte − mesélte a férfi, akinek családjában egy frissen vásárolt Mini Coopert is megrongált az elkövető, éppen ott betörve az üveget, ahol a gyermekülés volt.

A férfi ámokfutása során saját magát is megsebesítette, a helyszíni szemle adatai szerint az autók utasterét is összekente vérrel. A károk mértéke tetemes, Andrásék esetében például eléri a négymillió forintot.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint a fiatal férfi ellen lopás és rongálás miatt indult eljárás. Bár a viselkedése zavart volt, a kábítószeres befolyásoltság gyanúja nem merült fel.

Mivel a tettes pszichiátriai kezelés alatt állt, jelenleg az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben tartják fogva, további sorsáról − így esetleges letartóztatásáról − a bíróság fog dönteni.