Háború :: 2026. május 6. 13:20 ::

Támadás érte egy francia szállítmányozási vállalat hajóját a Hormuzi-szorosban

Támadás érte kedden a CMA CGM francia szállítmányozási vállalat egy máltai lobogó alatt közlekedő hajóját a Hormuzi-szorosban - erősítette meg szerdán a vállalat. Emmanuel Macron francia elnök kijelentette: nem Franciaország volt a támadás célpontja.

A San Antonio nevű tankert ért támadásban a hajó legénységének több tagja megsebesült, a jármű pedig megrongálódott. A sebesülteket evakuálták, és orvosi ellátást kaptak - tudatta a CMA CGM rövid közleményében.

Maud Bregeon francia kormányszóvivő szerint a francia államfő az esettel kapcsolatban "egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy semmiképpen sem Franciaország volt a célpont".

"Továbbra is veszélyes a helyzet, ezt bizonyítja, hogy rálőttek a CMA CGM egyik hajójára" - mondta a szóvivő. Kiemelte, hogy a hajó nem francia, hanem máltai lobogó alatt közlekedett, Fülöp-szigeteki legénységgel.

(MTI)