Anyaország :: 2026. május 6. 12:42 ::

Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének éléről, mielőtt azt is tönkretenné

Orbán Balázs nyolc év után távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Tanácsadó Testület elnöki posztjáról, a továbbiakban oktatóként dolgozik az intézményben; a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója ezt szerdán közölte a Facebookon.

"Nyolc évig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnöke lehettem. Köszönöm!" - írta a politikus, hozzátéve, hogy NKE-s oktatóként érkezett erre a feladatra, és most NKE-s oktatóként tér vissza.

Orbán Balázs méltatta Koltay András volt, és Deli Gergely jelenlegi rektort, akikkel együtt dolgozott.

Hangsúlyozta: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet ugyan érték kritikák a megalakulását követő években, mára azonban a komolyabb szakmai körökben megkérdőjelezhetetlenné vált, hogy az intézménynek helye és feladata van a magyar felsőoktatásban.

(MTI)