Lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke

Országgyűlési feladataira hivatkozva lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke. Papp Zsolt ezt a közösségi oldalán jelentette be.

A NAK vezetője átvette a képviselői mandátumát, az új ciklusban az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz.

A bejegyzés szerint ezek a feladatok teljes embert kívánnak, az új szerepkör még nagyobb felelősséggel jár, ezért távozik a kamara éléről.

A leköszönő elnök utódjáról a NAK későbbre ígért tájékoztatást.

Papp Zsoltot a 2024 szeptemberi országos küldöttgyűlés választotta meg az agrárkamara vezetőjévé. Az Országgyűlésbe a Fidesz országos listájáról jutott be, a kormánypártok jelöltjeként egyéniben nem szerzett mandátumot.

(MTI)