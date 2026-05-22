Anyaország, Gazdaság :: 2026. május 22. 07:57 ::

Péntek reggelre is erősödött a forint

Erősödött a forint péntek reggelre az euróval és a dollárral szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben, míg a svájci frank jegyzése alig változott.

Az eurót reggel hat órakor 358,97 forinton jegyezték az előző délután hat órai 359,36 forint után. A dollár jegyzése reggelre 309,17 forintra csökkent 310,17 forintról, a svájci franké pedig alig változott, 392,97 forinton állt 392,84 forint után.

Péntek reggeli jegyzésén a forint erősebben áll a hétfői kezdésnél, 0,8 százalékkal az euró, 0,7 százalékkal a dollár és 0,6 százalékkal a svájci frank ellenében.

A forint május havi teljesítménye eddig 1,5 százalék nyereség az euróval, 0,5 százalék erősödés a dollárral és 1,2 százalék erősödés a svájci frankkal szemben.

(MTI)