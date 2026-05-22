Drágulhat a műtrágya ára a Hormuzi-szoros blokádja miatt

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros tartós blokádja miatt világszerte több mint 30 százalékkal emelkedhetnek a műtrágyaárak 2025-höz képest - közölte pénteken az Oxford Economics brit elemző és tanácsadó cég.

Az előrejelzés szerint különösen a nagy keresletű karbamid ára nőhet jelentősen. A drágulás fő oka, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül zajlik a karbamid és más műtrágyák tengeri szállításának jelentős része, a konfliktus azonban akadályozza a forgalmat.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) adatai szerint a nemzetközi műtrágyakereskedelemben részt vevő termékek 20-30 százaléka halad át évente a Hormuzi-szoroson. A Perzsa-öböl térsége kiemelt szerepet játszik a műtrágyagyártásban, mivel ott nagy mennyiségben áll rendelkezésre földgáz és más alapanyag, például kén.

Az Oxford Economics elemzése szerint az Európai Unió importra szorul a műtrágyagyártáshoz szükséges alapanyagok tekintetében. Az uniós belső termelés a felhasznált nitrogénműtrágya - köztük a karbamid - mindössze 10-20 százalékát fedezi.

(MTI)