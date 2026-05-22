2026. május 22. 10:01

Novák Katalin saját kabinetfőnöke sem támogatta Kónya Endre kegyelmét

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor-palota a honlapján péntek reggel.

A Sándor-palota azt közölte péntek reggel az MTI-vel, hogy a köztársasági elnök a "kegyelmi ügyként" ismertté vált KEH/2787-6/2023 ügyiratszámú kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i, keddi közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről.



Mint írták, a miniszterelnöknek a köztársasági elnök részére címzett, a közösségi médiában csütörtökön megjelent közlése alapján a Sándor-palota sajnálattal vette tudomásul, hogy a kormány nem működik együtt a kegyelmi ügy iratainak szakszerű, a közigazgatás gyakorlatának megfelelő átvételében.

"Figyelemmel a felfokozott közérdeklődésre, a Sándor-palota nem kívánja a kormány elmulasztott együttműködésétől függővé tenni a hivatalos iratok nyilvános megismerhetőségét. Erre a kivételes helyzetre tekintettel a Sándor-palota a honlapján közzéteszi a nyilvánosság számára a birtokában lévő hivatalos dokumentumokat" - fogalmaztak.

Hozzátették, hogy mindazonáltal a köztársasági elnök elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormányzat és a többi hatalmi ág közti kommunikáció a közösségi média és a sajtó felületeire helyeződött át.

A Sándor-palota tizenegy dokumentumot tett közzé a honlapján; a felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia-perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés.

A dokumentumcsomag tartalmazza továbbá a kegyelmi előterjesztések aktuális állásáról szóló 2023. április 3-i feljegyzést, az igazságügyi miniszter 2023. évi IV. kegyelmi előterjesztésének fedlapját, több felterjesztő feljegyzést, átiratot, határozatot és határozattervezetet, valamint egy kétoldalas összefoglalót.

Az iratanyag összesen több mint két tucat oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában.

a köztársasági elnök igazgatósága (kabinetfőnöke) sem támogatta Kónya Endre kegyelmét, de Novák Katalin ennek ellenére kegyelmet adott, indoklás nélkül.

Az Alaptörvény értelmében a köztársasági elnök kizárólagos joga az egyéni kegyelmezés. A köztársasági elnököt valódi döntési jogkör illeti meg, nincs kötve az igazságügyi miniszter javaslatához. Az elnöknek minden ügyben önálló határozatot kell hoznia, de döntését (akár elutasító, akár helytadó) nem köteles megindokolni, és a határozat ellen nincs jogorvoslati lehetőség. A kegyelmi döntés csak az igazságügyi miniszter ellenjegyzésével válik érvényessé, akit politikai és kormányzati mérlegelési jog illet meg.

Frissítés: A közeledő nyugdíjkorhatár miatt sem tartották indokoltnak a kegyelmet

A közzétett dokumentumokból az látszik, hogy a kérelem elutasításának indoklásában megjelölték a bűncselekmény jellegét, illetve azt is külön kiemelték, hogy "K." Endre már az otthonában tölti büntetését, és hamarosan eléri a nyugdíjkorhatárt, így munkába állása egyébként sem lenne indokolt. Emlékeztetőül: az elnöki kegyelem megadásával az elítélt mentesül a joghátrányoktól, így a büntetett előítélettől is, ami egyébként kizáró ok lenne egy adott munka vállalásánál. Az Igazgatóság a felterjesztésnél részletesen ismertette az elítélt bűncselekményét, családi állapotát, szociális helyzetét, tehát teljeskörű tájékoztatást adtak. A többi ügyben 2023. június 5-én születtek meg az elutasító kegyelmi döntések, a határozatokat rendes ügymenettel június 7-én küldték meg ellenjegyzésre az Igazságügyi Minisztériumba – olvasható a dokumentumban.

A Sándor-palota által közzétett, az úgynevezett kegyelmi ügyet érintő dokumentumok összefoglalójában egyebek mellett az áll, hogy az ügyiratból nem állapítható meg a K. E. esetében gyakorolt kegyelem indoka.

Magyar Péter színvallásra szólította fel Novák Katalint

A kormányfő a Facebook-oldalán felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy "valljon színt" a kegyelmi ügyben a pénteken nyilvánosságra került információk után.

"Felszólítom Novák Katalint, hogy 3 év késéssel valljon színt, hogy az Orbán-család utasítására/kérésére adott-e kegyelmet Kónya Endrének" - írta Magyar Péter.

2. frissítés: A Fidesz szerint mindez csak újabb bizonyíték, hogy ott sem voltak

A köztársasági elnök által pénteken nyilvánosságra hozott iratokból ismételten bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz - közölte a Fidesz-frakció az MTI-vel pénteken.

"Ezek a dokumentumok ismét igazolják, hogy Magyar Péter a kegyelmi ügyben végig hazudott a kampány során" - fogalmaztak.

(MTI - Telex nyomán)

