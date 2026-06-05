Anyaország :: 2026. június 5. 14:26 ::

MNB: több mint félmilliárd euróval nőttek a nemzetközi tartalékok májusban

Májusban 507 millió euróval nőttek a nemzetközi tartalékok és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján pénteken megjelent előzetes adatok szerint 61,137 milliárd eurót tettek ki.

A tartalékok ezzel május végére 10,893 milliárd euróval emelkedtek a tavaly év végi, és 15,352 milliárd euróval az egy évvel korábbi szintjük fölé.

Májusban az aranytartalékok értéke 247 millió euróval 13,731 milliárd euróra csökkent, a készpénzben, betétekben, értékpapírokban fekvő deviza eszközök értéke 695 millió euróval 42,155 milliárd euróra nőtt.

(MTI)