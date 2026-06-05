Anyaország :: 2026. június 5. 18:10 ::

Szentgotthárd és Baja között több mint 15 Celsius-fokos hőmérséklet-különbséget mértek

Több mint 15 Celsius-fokos hőmérséklet-különbség alakult ki az országban péntek délután - derül ki a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből.

Azt írták: a Dunántúl legnagyobb részét elárasztotta a hűvösebb levegő, de a jelenleginél keletebbre már nem jut el a front. Az alacsonyabb hőmérsékletű légtömeg utánpótlása az esti órákban megszűnik, és szombatra nyoma sem lesz a hűvösebb időnek.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a Dunántúlon általában 15-20 fok között alakult a hőmérséklet, míg a Dunától keletre jellemzően 25-28 fokot mértek. Szentgotthárdon 13,9 fokot regisztráltak péntek délután, míg Baján 29,2 fokot, vagyis több mint 15 fokos hőmérséklet-különbséget regisztráltak.

Arról is írtak, szombaton a péntek délutánihoz képest jó 10-12 fokkal lesz melegebb a Dunántúlon, attól keletre pedig nagyjából a péntekihez hasonló hőmérséklet várható.

(MTI)