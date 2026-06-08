Anyaország :: 2026. június 8. 19:59 ::

Megszületett a döntés a devizahitelesek ügyében

Az Országgyűlés az előző héten már vitázott az "Egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről" című javaslatról, amelyet Hantosi István és Melléthei-Barna Márton nyújtott be.

Az előterjesztés többek között úgy fogalmaz, hogy az úgynevezett devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálata érdekében indokolt a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig intézkedni a még folyamatban lévő perek felfüggesztéséről, és elrendelni, hogy az érintett végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekményt, intézkedést ne lehessen foganatosítani.

A devizahiteles ügyekben elrendelt végrehajtások felfüggesztését a Tisza-frakció mellett a Fidesz, a KDNP, valamint a Mi Hazánk Mozgalom is támogatta.

(Index)