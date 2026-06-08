Az Országgyűlés az előző héten már vitázott az "Egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről" című javaslatról, amelyet Hantosi István és Melléthei-Barna Márton nyújtott be.
Az előterjesztés többek között úgy fogalmaz, hogy az úgynevezett devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálata érdekében indokolt a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig intézkedni a még folyamatban lévő perek felfüggesztéséről, és elrendelni, hogy az érintett végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekményt, intézkedést ne lehessen foganatosítani.
A devizahiteles ügyekben elrendelt végrehajtások felfüggesztését a Tisza-frakció mellett a Fidesz, a KDNP, valamint a Mi Hazánk Mozgalom is támogatta.
(Index)