Háború :: 2026. július 16. 11:58 ::

Iráni katonai szóvivő: a Hormuzi-szoros nem alku tárgya

Irán nem tűr semmiféle amerikai beavatkozást a Hormuzi-szorossal kapcsolatos ügyekbe - szögezte le csütörtökön az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője, hangsúlyozva, hogy ebben a kérdésben Teherán nem hajlandó semmiféle alkura.

Sajtótájékoztatóján, amelyet az IRNA iráni állami hírügynökség ismertetett, Ebrahim Zolfakari azt vetette az Egyesült Államok szemére, hogy a régió biztonsági helyzetének aláásása a célja, és leszögezte: az iráni nép sosem adta meg magát.

Zolfakari figyelmeztetett továbbá arra is, hogy Irán célpontnak fogja tekintetni a térség egész infrastruktúra-hálózatát, amennyiben Donald Trump amerikai elnök beváltja az iráni infrastruktúra elleni támadásokra vonatkozó fenyegetéseit.

"Minden porig lesz rombolva a térségben (...) Válaszunk pusztítóbb lesz, mint valaha" - fogalmazott.

Trump kedden, a Fox News hírtelevíziónak adott interjújában azt mondta, az amerikai erők a jövő héten ismét támadásokat intézhetnek az iráni infrastruktúra ellen, ha Teherán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz, hozzátéve: Iránnak "nincs más választása", mint hogy megállapodást kössön.

Szintén csütörtökön az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy rakétatámadást intézett egy Jordániában lévő amerikai támaszpont ellen, ahonnan a gárda szerint az amerikai erők egy dél-iráni rákos gyerekek számára létesített kórház környéke ellen indítottak támadást.

A fegyveres testület az IRNA-hoz eljuttatott közleményében egyúttal azt is bejelentette, hogy egy másik művelet során támadást hajtott végre a Kuvaitban lévő, amerikai erők által használt Ali asz-Szálem légibázis műholdas kommunikációs központja, valamint a bahreini, szintén az amerikai erők által használt Sejk Ísza légibázis ellen is.

A Petra jordániai hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a jordániai légvédelem nyolc iráni rakétát semmisített meg az ország légterében, hozzátéve, hogy áldozatokról és károkról nem tudni.

A kuvaiti légvédelem szintén megerősítette a dróntámadás hírét, arról azonban nem tájékoztatott, az incidens helyéről, illetve arról, honnan érkeztek a drónok, nem közölt információt.

A bahreini védelmi tárca ugyancsak drónok megsemmisítéséről számolt be.

A támadásokkal kapcsolatos sajtótájékoztatóján Mohammed Akraminia, az iráni hadsereg egyik szóvivője leszögezte: a térség országai "súlyos árat fizettek azért, mert támaszpontokat biztosítottak az amerikai erőknek".

"Az importált biztonság nem fenntartható biztonság; az igazi biztonságot csak úgy lehet elérni, ha a régió állami külföldi erők nélkül, maguk gondoskodnak biztonságukról" - jelentette ki.

(MTI)