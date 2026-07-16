A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az "angol" csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság atlantai elődöntőjében.
A felejthető első félidőt követően Anthony Gordon az 55. percben vezetést szerzett Angliának, de aztán az európai csapat visszaállt védekezni, az argentinok pedig a hajrában fordítottak.
Előbb Enzo Fernández talált be távolról a 85., majd Lautaro Martínez fejjel közelről a 92. percben.
Meglehetősen fehér lesz az idei döntő
Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i döntőben, míg az angolok és négereik egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák négerei ellen.
(MTI nyomán)
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