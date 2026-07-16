Anyaország :: 2026. július 16. 08:36 ::

Új választási rendszert tervez a Tisza, ami szinte lehetetlenné tenné a kétharmados győzelmet

A Tisza Párt egyik legfontosabb vállalása az volt, hogy alapjaiban fogják felforgatni a politikai hatalomgyakorlás módját. Magyar Péter nemcsak arról beszélt több alkalommal, hogy egy hosszú alkotmányozási folyamatot indítanak el, hanem már több, ehhez hasonló lépésről szavaztak az Országgyűlésben. Többek között már két alkalommal is módosították az Alaptörvényt, amely nemcsak a miniszterelnöki, hanem a képviselői mandátumot is korlátozza, de Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetéséről is döntöttek már.

Melléthei-Barna Márton azonban nem tart attól, hogy alkotmányos válsághelyzet alakulna ki, majd leszögezte, az csupán egy egyedi eset, hogy az Alaptörvény módosításában rögzítik egy közjogi méltóság elmozdítását. A Tisza frakcióvezető-helyettese a 24.hu-nak adott nyilatkozatában emlékeztetett, hogy az államfő előtt három út áll:

aláírja az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amivel megszűnik a megbízatása,

lemond, és Forsthoffer Ágnes házelnök írja alá az Alaptörvény tizenhetedik módosítását,

az Alkotmánybírósághoz fordul felülvizsgálatért.

Melléthei-Barna Márton ugyanakkor hozzátette, hogy a harmadik eshetőségből fakadóan meglehetősen korlátozottak Sulyok Tamás lehetőségei, és nem fog tudni érdemi eredményt elérni. A Tisza jogi vezetője szerint a köztársasági elnök nem fog olyan eszközökhöz nyúlni, amellyel csak az időt húzná.

Ő arra számít, hogy vagy aláírja az Alaptörvény-módosítást, vagy lemond.

Melléthei-Barna Márton rámutatott, hogy a képviselői mandátumkorlátozás is az ígéretek között szerepelt, mindennek pedig szerinte társadalmi célja van. „Ez valóban egy korlátozás, aminek a célja egyértelmű: az, hogy új politikai erők, új politikusok, akár a jelenlegi politikai pártok vonaláról, akár új pártok vonaláról érkezzenek a politikába. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen korlátozás arányos és teljes mértékben összhangban áll az európai uniós normákkal, és semmilyen olyan ok nem merült föl, ami miatt ezt ne tudtuk volna jó szívvel elfogadni” – fogalmazott.

A választójogi törvény kapcsán elárulta, az új alkotmány után egy kiegyensúlyozottabb rendszert szeretnének kialakítani. Ennek az egyik alapvetése az lesz, hogy alighanem ellehetetlenítik a kétharmados győzelem lehetőségét. Kijelentette, nem ismétlődhet meg, hogy a minősített többség birtokában könnyűszerrel írjanak át törvényeket. Leszögezte, az a cél, hogy az új alkotmányt, illetve az ahhoz kapcsolódó sarkalatos törvényeket többpárti egyetértés mentén lehessen módosítani.

Jelenleg olyan választási törvényünk van, amely a győzteskompenzációval és a levélszavazatok működésével gátat szabott az egyenlő versenynek. A Tisza-frakció 141 tagja pont arra vállalkozott, hogy ezeket a szabályokat helyreigazítsuk – hangsúlyozta a frakcióvezető-helyettes, aki szerint arra kaptak felhatalmazást, hogy teremtsék meg a tisztességes politikai verseny feltételeit. A választási rendszer kapcsán aláhúzta, biztos benne, hogy ez másfél-két éven belül meg fog történni.

(Index)