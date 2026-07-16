Anyaország :: 2026. július 16. 09:31 ::

Vádat emeltek egy iskolaőrrel szemben, aki fellökött egy 9 éves gyereket

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádat emelt egy poroszlói iskolaőrrel szemben, aki a földre lökött egy harmadik osztályos gyereket - közölte a Heves Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a vádlott 2021-től a poroszlói általános iskolában fegyveres biztonsági őrként látott el szolgálatot. 2025 májusában egy tanítási napon felszólította a kilencéves sértettet arra, hogy hagyja el a másik osztály tantermét, ahová egyébként a szünetben tanári engedéllyel ment be, majd amikor a gyermek a saját tanterme felé indult, a vádlott a tarkójánál fogva a földre lökte.

A bántalmazás következtében a gyermek arccal a folyosó padlójára esett, azonban sérülése nem keletkezett.

A járási ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt a napokban benyújtott vádiratában végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására, pártfogó felügyelet elrendelésére és foglalkozástól eltiltásra tett indítványt az iskolaőrrel szemben - áll a közleményben.