Háború :: 2026. július 16. 10:02 ::

Irán rakétatámadást intézett egy Jordániában lévő amerikai bázis ellen

Az iráni Forradalmi Gárda csütörtökön bejelentette, hogy rakétatámadást intézett egy Jordániában lévő amerikai támaszpont ellen, ahonnan a gárda szerint az amerikai erők egy dél-iráni gyerekkórház környéke ellen indítottak támadást.

A fegyveres testület az IRNA iráni állami hírügynökséghez eljuttatott közleményében egyúttal azt is bejelentette, hogy egy másik művelet során támadást hajtott végre a Kuvaitban lévő, amerikai erők által használt Ali asz-Szálem légibázis műholdas kommunikációs központja ellen is.

Ebrahim Zolfakari, az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője ugyanakkor figyelmeztetett Irán célpontnak fogja tekintetni a térség egész infrastruktúra-hálózatát, amennyiben Donald Trump amerikai elnök beváltja az iráni infrastruktúra elleni támadásokra vonatkozó fenyegetéseit.

(MTI)