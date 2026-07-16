Anyaország :: 2026. július 16. 11:22 ::

Hiába hazudoztak nagy Trump-találkozókról Németh Zsolték, Orbán tényleg csak focit nézni ment Amerikába a "demokrácia halála napján"

Nincs tervben, hogy Orbán Viktor találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel - közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel csütörtökön annak kapcsán, hogy Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető-helyettese ezzel ellentétesen nyilatkozott.



Németh Zsolt a Trump elleni merénylet ürügyén fejezi ki hódolatát az amerikai elnöknek 2024-ben Tusványoson (fotó: Szollár Zsófi / Index)

Az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke az Inforádióban szerdán kulcsfontosságúnak nevezte, hogyan alakulnak majd az magyar-amerikai kapcsolatok az elkövetkező időszakban, és hozzátette: "itt tudna segíteni Orbán Viktor, hiszen a napokban találkozik Trump elnökkel". Arra a kérdésre, hogy ez biztos-e, azt mondta: "úgy értesültünk".



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A Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel azt közölte: a Fidesz elnöke magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball-vb néhány mérkőzését tekinti meg, nem igazak azok a "híresztelések, hogy találkozna Donald Trumppal, nincs ilyen terv".

Havasi Bertalan jelezte: Orbán Viktor következő hivatalos programja július 21-én a Fidesz elnökségi és frakcióülése, majd július 25-én a tusnádfürdői beszéd.

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