A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja Argentínánál a futball-világbajnokság megnyerésére.
A friss elemzés szerint az Európa-bajnok győzelmének valószínűsége 56,31 százalék, szemben a vb címvédőjével, amelynek csak 43,69 százalékot ad a végső sikerre.
A szerdai elődöntőben az argentinok 2-1-re verték az "angolokat", míg egy nappal korábban a spanyolok 2-0-ra múlták felül a "franciákat", akiket az Opta korábban a tornagyőzelemre esélyesek közül a legfőbb favoritnak tartott.
A vb-döntőt vasárnap, magyar idő szerint 21 órától játsszák New Yorkban.
(MTI nyomán)