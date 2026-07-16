Sport :: 2026. július 16. 12:17 ::

Az Opta szerint Spanyolország lesz a világbajnok

A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja Argentínánál a futball-világbajnokság megnyerésére.

A friss elemzés szerint az Európa-bajnok győzelmének valószínűsége 56,31 százalék, szemben a vb címvédőjével, amelynek csak 43,69 százalékot ad a végső sikerre.

A szerdai elődöntőben az argentinok 2-1-re verték az "angolokat", míg egy nappal korábban a spanyolok 2-0-ra múlták felül a "franciákat", akiket az Opta korábban a tornagyőzelemre esélyesek közül a legfőbb favoritnak tartott.

A vb-döntőt vasárnap, magyar idő szerint 21 órától játsszák New Yorkban.

(MTI nyomán)