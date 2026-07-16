Anyaország :: 2026. július 16. 08:12 ::

Brutális órabéreket számoltak el Balásy cégei a kormányzati munkákra

A piaci ár többszörösét fizethette ki az állam Balásy Gyula cégeinek egyebek mellett egy logóért, egy animációs videóért és a Voks 2025 kampány visszaszámlálójáért – írja a 444 nyomán a 24.

A Transparency International által a Miniszterelnöki Kabinetirodától kiperelt dokumentumokból az derült ki, hogy a tárca 2025 áprilisa és decembere között több olyan megbízást adott a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Designnak és New Land Mediának, amelyeknek az ára az iparági szakemberek szerint jelentősen meghaladta a piaci szintet.

Kőnig Róbert miniszteri biztos közösségi médiás szerepléseihez például 6,4 millió forintért készítettek logót. A papírok szerint hét szakember összesen 246 munkaóráját számolták el a munkára. A lapnak nyilatkozó tervezőgrafikus szerint egy felső kategóriás logó piaci ára 300–600 ezer forint, míg egy teljes arculat 2–4 millió forintból készülhet el.

A Vidéki Otthonfelújítási Program nyugdíjasoknak szóló, kétperces animációs videója 7,49 millió forintba került. Az animátor 26 órás munkáját nettó 215 ezer forintos óradíjjal, összesen csaknem 5,5 millió forinttal számolták el. Egy piaci szakember úgy becsülte, hogy a teljes videó nettó egymillió forintból vagy még kevesebből is elkészülhetett volna.

A Voks 2025 kampány honlapjára készített visszaszámlálóért 1,8 millió forintot fizettek. A dokumentumok szerint nyolc szakember összesen 66 órát dolgozott rajta, miközben a 444 által megkérdezett informatikai szakemberek néhány órás munkának tartották a feladatot. Egyikük úgy fogalmazott: ha két napot írunk rá, abban már benne van előtte a kávé, utána a cigi, két státuszmeeting, és még profit is marad.

A Digitális Állampolgárság Program népszerűsítésére két olimpiai bajnokkal is szerződést kötöttek a Lounge Design közvetítésével. Gulyás Michelle után az ügynökségi díjjal együtt 8,5 millió, Siklósi Gergely után 7,5 millió forintot számoltak el a nagyjából hét és fél hónapos időszakra.

Az Egészségablakhoz kapcsolódó TikTok-videókra további 4,4 millió forintot költöttek. Ennél a munkánál az operatőr napidíja 525 ezer forint plusz áfa volt, így a papíron négynapos forgatásért 2,1 millió forintot kapott.

Balásy cégeinek működésével kapcsolatban 2024 óta hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik nyomozás. Hankó Balázs minisztériuma a piaci ár nagyjából háromszorosáért szerzett be nyuszimotorokat Balásyék közreműködésével. Az ügyben Kátai Németh Vilmos családügyi miniszter feljelentést tett.