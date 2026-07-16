Anyaország :: 2026. július 16. 10:45 ::

Kármán: egyhangú döntéssel fogadták el a tágallamok pénzügyminiszterei a módosított magyar helyreállítási tervet

Múlt pénteken a tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), amely megnyitja az utat több mint 10 milliárd eurós (3600 milliárd forint) RRF-forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,4 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország - mondta Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés európai ügyek bizottsága előtt csütörtökön.

A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson elmondta, a Tisza-kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7 százalékos, jövőre 2 százalék feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel nulla százalékos teljesítménye után. Kármán András szerint a növekedési kilátásokra hatással lesz a költségvetési hiány alakulása.

(MTI)