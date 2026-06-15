Anyaország :: 2026. június 15. 20:25 ::

Orbán abszurdnak tartja, hogy "valamiért" korruptnak gondolják az emberek a Fideszt

Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, aközben a sejtetések meg a sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak, ez a helyzet abszurditása - mondta a volt miniszterelnök az Indexnek adott, hétfő este publikált interjújában.



Fotó: Kaszás Tamás / Index

Orbán Viktor a Fidesszel szemben a választási kampányban elhangzott korrupciós vádakra reagálva azt mondta: Hatvanpuszta "tipikusan egy műbalhé, nincsen semmilyen reális alapja", szavai szerint ugyanis semmilyen konkrét állítás sincs igazából, ez inkább "propaganda".

A Matolcsy-féle ügyről szólva megjegyezte: ez egy hatósági ügy, a Fidesz-kormány idején az eljárások megindultak, "most új kormány van, meglátjuk, hogy mire jutnak".

Orbán Viktor hozzátette: van a valóság, és van a valóságról kialakított képzet, és "ebben nem voltunk jók".

"Itt van Bige László esete, ő egy köztörvényes bűnöző, eljárások vannak vele szemben, teljesen nyilvánvaló okokból. Egy fehérgalléros bűnöző, ő a Tisza legnagyobb pénzügyi támogatója, sok százmillió forintban, és mégis mi nézünk ki korruptnak" - fogalmazott, hozzátéve, "valamit rosszul csinálunk".

"Megkezdődött az ország kifosztása"

A Fidesz elnöke szerint megkezdődött az ország kifosztása, a Fidesz legnagyobb feladata a következő időszakban pedig az lesz, hogy "az emberekkel összefogva ezt megakadályozza".

Orbán arról beszélt, hogy míg 2010-ben a Fidesz első intézkedései között szerepelt a bankok megadóztatása, az abból befolyt pénzt pedig "az embereknek adták", addig a Tisza-kormány az első intézkedéseivel megszüntette a jelzáloghitelek kamatstopját, azaz "elvette a pénzt az emberektől".

Szisztematikusan megkezdődött az ország kifosztása, és őszre ez már jól látható lesz - vélekedett a pártelnök, hozzátéve, hogy szerinte az emberek ezt nem fogják szó nélkül tűrni.

"Na, akkor kell majd egy komoly patrióta mozgalmat indítani", és összefogva az emberekkel megakadályozni Magyarország kifosztását - vázolta fel a terveit Orbán Viktor.

(MTI nyomán)