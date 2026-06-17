Anyaország :: 2026. június 17. 21:10 ::

Matolcsy 322 napnyi szabadságot nem vett ki, ami 122 millióba került az adófizetőknek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) új vezetése átalakította a szabadságok kiadásának és nyilvántartásának rendszerét annak érdekében, hogy a jövőben ne halmozódhassanak fel éveken át a ki nem vett szabadságok. Az új szabályozás célja, hogy elkerülhető legyen az a helyzet, amikor egy vezető vagy munkavállaló távozásakor jelentős összeget kell kifizetni szabadságmegváltás címén.

A változtatás hátterében az áll, hogy a korábbi jegybankelnök, Matolcsy György tizenkét éves mandátuma alatt összesen 470 nap szabadságra volt jogosult, ebből azonban csak 148 napot vett ki.

A fennmaradó 322 nap után távozásakor több mint 122 millió forintot kapott szabadságmegváltásként, ami a jogszabályok alapján járt neki. Emellett további 48 millió forintos juttatásban részesült a vezetői megbízatás megszűnését követő munkavállalási korlátozás kompenzációjaként – közölte az MNB a 24.hu kérdésére.

Mindeközben továbbra is vizsgálják az MNB alapítványi rendszeréhez kapcsolódó, százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztési ügyet. Az ügyészség külön nyomozócsoportja dolgozik az eseten, amely a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány működéséhez kapcsolódik, és amelynek idején Matolcsy György vezette a jegybankot. A botrányban a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám és üzleti köre neve is többször felmerült.

(Index nyomán)