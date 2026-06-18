A nagy árbevételű kereskedő cégek számára kötelező akciózást előíró magyar szabályozás ellentétes az uniós joggal - közölte az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága a Penny Marketet érintő ítéletében csütörtökön.
Az Európai Unió Bírósága ítéletében megállapította, a magyar szabályozás megfelelő igazolás nélkül akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg, és ellentétes a szolgáltatási irányelvvel.
A nagy árbevételű élelmiszer-kiskereskedő cégekre kötelező árcsökkentést előíró magyar szabályozás ellentétes a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezését létrehozó uniós jogszabállyal és a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvvel.
(MTI)