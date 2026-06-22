Anyaország :: 2026. június 22. 14:03 ::

Magyar Péter "tisztítótűz-művelet" elindítását jelentette be - megszüntetik Sulyok megbízatását, alkotmányoznának is

Megszabadítjuk a magyarokat "a hazánkat kirabló, az állampolgárokkal szemben fellépő, őket fenyegető, életüket ellehetetlenítő politikai és gazdasági maffiától" - mondta Magyar Péter miniszterelnök az Orszűggyűlés hétfői ülésén, napirend előtt. /Frissülő hír./



Fotó: Szollár Zsófi / Index

A kormányfő kijelentette: minden területen a leghatározottabban és legszigorúbban kell eljárnunk.

Felidézte: 34 éve Olaszországot két merénylet rázta meg, egy vizsgálóbírót és egy ügyészt öltek meg, ők mindketten a maffiaellenes küzdelem ikonikus alakjai voltak. Az olasz állam 1992-ben végre felismerte, hogy a maffiát nem lehet a régi eszközökkel legyőzni, ezért új törvényeket és intézményeket hozott létre - közölte.

Hangsúlyozta: van egy jelentős különbség Olaszországhoz képest, ugyanis "mi nem fogjuk megengedni, hogy a magyar társadalomnak az olaszhoz hasonló megrázkódtatáson kelljen keresztülmennie, ahogy nem fogjuk megengedni azt sem, hogy a maffia további évtizedekre átszője, megfojtsa, meglopja Magyarországot".

Elindul a "tisztítótűz-művelet"

A "tisztítótűz-művelet" elindítását jelentette be a miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben Magyarország "orbáni maffiától" történő megszabadítása érdekében.

Magyar Péter napirend előtti felszólalásában kijelentette, élve az április 12-én kapott felhatalmazással ezen a napok megkezdik "Magyarország megszabadítását a maffiától".

Hozzátette, a "tisztítótűz-művelet" lezárja azt a korszakot, amikor Magyarországot túszul ejtették a szervezett politikai és gazdasági bűnözői csoportok.

Ez a művelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása az állam működését átható korrupció és az országot fojtogató maffia szorításától, ennek egyik legfontosabb eleme a nemzeti vagyonvisszaszerzési és - védelmi hivatal - ismertette.

A kormányfő közölte, Magyarország megszabadítása "az orbáni maffiától", a csápok levágása rendkívül nehéz feladat lesz; csak a vagyonvisszaszerzési és - védelmi hivatal létrehozása 47 jogszabály módosításával jár együtt, és ez még csak a jogszabályi megalapozás a maffia elleni küzdelemnek.

Sulyok Tamásnak a megbízatása végére megteremtette a nemzeti egységet, abban, hogy mennie kell

Sulyok Tamásnak megbízatása végére sikerült megteremtenie a nemzeti egységet abban, hogy mennie kell - mondta Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt hétfőn az Országgyűlésben.

Kitért arra is, hogy minden vizsgálat újabb és újabb visszaélést tucatjait hozza felszínre, nincs olyan állami intézmény, gazdasági szektor, ingó vagy ingatlan vagyon, utcasarok vagy háztető, amire ne akarta volna rátenni a kezét "a bukott orbáni hatalom, a magyar Cosa Nostra, a maffia".

Hozzátette: nem tudna egyetlen olyan területet, négyzetmétert sem mondani, amelyik mentes maradhatott az Orbán-rendszer korrupciójától, ahonnan nem loptak el semmit az elődeik.

Frissítések: kezdeményezik Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését

Kezdeményezzük Sulyok Tamás köztársasági elnök megbíztatásának megszüntetését - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés ülésén napirend előtt mondott beszédében.

A kormányfő közölte: a "tisztítótűz-művelet" részeként kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését.

"Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sulyok Tamás megbízatása megszűnik, pont" - fogalmazott.

Magyar Péter bejelentette: szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, "megbeszélve és megtárgyalva közös ügyeinket". Hozzátette: a folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni.

Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az Országgyűlés Sulyok Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása lesz - mondta.

Visszavezetik az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, így Polt Péter megbízatása megszűnik

Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés ülésén mondott napirend előtti felszólalásában.

A kormányfő közölte azt is: az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé teszik, hogy az Alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját testületük tagjai közül.

Hozzátette: visszavezetik az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves felső korhatárt. A 70. életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péteré is megszűnik - jelezte.

Megerősítik a bírói önigazgatást

Megerősítjük a bírói önigazgatást: a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) vezetőinek visszahívására és megválasztására vonatkozó szabályok jelentősen módosulnak - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén.

A kormányfő kifejtette: a bírói önigazgatást és önrendelkezést az Országos Bírói Tanács szolgálja, a most benyújtandó javaslat odaadja nekik a lehetőséget, hogy bármikor kezdeményezzék a Kúria és az OBH vezetőinek visszahívását, amiről az Országgyűlés kétharmados döntéssel határoz.

Kitért rá: előfordulhat, hogy az Országos Bírói Tanács nem él ezzel a visszavási kezdeményezés jogával, a bírók bizalma viszont megrendül a saját bírósági vezetőikben. Magyarországon 2700 bíró van, azt javasoljuk, hogy bizonyos számú bíró kezdeményezhesse a Kúria és az OBH vezetőinek visszahívását, és ha e javaslatot a bírák több mint kétharmada támogatja, akkor az Országgyűlés szintén kétharmados többséggel hívja vissza őket - közölte.

Azt is mondta: változnak a Kúria elnökének megválasztási szabályai is. Eddig a Kúria elnökét a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választotta meg, azonban azt javasoljuk, hogy a bírók maguk közül jelölhessék a Kúria és az OBH elnökét, és a bíráktól a három legtöbb szavazatot kapó jelölt közül kelljen a köztársasági elnöknek az Országgyűlés felé jelöltet állítani - magyarázta.

Kiemelte: így "valóban megvalósulhat a bírói önigazgatás és az eddigiektől eltérően nem pártpolitikai, teljesen alkalmatlan, ámde megbízható és zsarolható kinevezettek, bábok" lesznek e testületek élén.

Az új alkotmánynak széles társadalmi részvételre, nyilvános vitákra, politikai konszenzusra kell épülnie



Új alkotmány megalkotását jelölte meg célként a miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben. Magyar Péter szerint az alkotmányozási folyamatnak széles társadalmi részvételre, nyilvános vitákra, politikai konszenzusra kell épülnie.

A kormányfő elmondta, sem a rendszerváltás átmeneti alkotmánya, sem a 2011-ben elfogadott alaptörvény nem vált a nemzeti közösség egészének alkotmányává.

Magyarországnak szüksége van egy olyan alkotmányra, amelyet politikai hovatartozástól függetlenül a magyar emberek valóban a sajátjuknak érezhetnek - hangsúlyozta.

Hozzátette, olyan alkotmányra van szükség, amely túlél kormányokat, pártokat, miniszterelnököket, egy olyan alkotmányra van szükség, amely emlékeztet mindenkit arra, hogy van valami, ami mindenkinél fontosabb, ez a valami Magyarország.

Az országgyűlési képviselői mandátumot 12 évben maximalizálják

Nemcsak a jelenlegi politikai és gazdasági maffiarendszer felszámolása a feladat, hanem arról is gondoskodni kell, hogy ugyanilyen rendszer a jövőben ne épülhessen ki újra, ezért javaslatot teszünk az országgyűlési képviselői mandátum maximalizálására 12 évben - mondta Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén.

Kiemelte: 12 év elegendő idő arra, hogy valaki szolgáljon, megvalósítsa a programját, bizonyítsa a rátermettségét és nyomot hagyjon maga után. "A hatalmat a magyar néptől csak kölcsönkapjuk, nem örökbe", és aki ezt elfelejti, az előbb-utóbb a hazáját a saját tulajdonaként kezdi el kezelni, az embereket pedig alattvalóként - fogalmazott.

Hangsúlyozta: a cél, hogy "a hazánkat ért rombolás következményei ne mérgezhessék tovább Magyarországot", és pontosan erre kaptunk felhatalmazást sok-sok millió magyar embertől.

(MTI)