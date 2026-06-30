Anyaország :: 2026. június 30. 15:18 ::

Vádat emeltek egy nő ellen, aki a saját húgának adta ki magát

Vádat emelt a Kiskunhalasi Járási Ügyészség egy nő ellen, aki, hogy az elzárást elkerülje, több alkalommal is a saját húgának adta ki magát - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője kedden az MTI-vel.

A vád szerint a Kiskunhalas környéki nő a szabálysértések miatt korábban kiszabott pénzbírságot nem fizette meg, ezért a hatóság elzárásra változtatta korábbi büntetését, és körözést adott ki ellene - írta Bodó Marianna.

Két éve, július közepén a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt a kiskunhalasi járőrök igazoltatták. A nő, hogy ne derüljön ki a kiléte és az érvényben lévő körözés ellene, a húga adatait adta meg, így a rendőr helyszíni bírsággal elengedte.

A vétlen családtag akkor szembesült a történtekkel, amikor az elmaradt kifizetés miatt megkapta a bíróságtól az elzárásról szóló határozatot.

A nővért később, 2025 őszén - mivel egy jármű utasaként nem használt biztonsági övet - ismét igazoltatták, és helyszíni bírsággal sújtották. A nő ekkor is a húgának adta ki magát, így a rendőrségi határozat ismét csak a vétlen nőt kötelezte a kiszabott 20 ezer forint megfizetésére.

Az idősebb testvér tettére akkor derült fény, amikor az eljáró adóhatóság a húgát értesítette a behajtási eljárás megindításáról.

Az ügyészség szerint a nő azzal, hogy testvére adatait diktálta be, hamisan vádolta meg őt szabálysértések elkövetésével, és valótlan adatok rögzítésében működött közre. A nyomozás során az is kiderült, hogy a nőt korábban ugyanezen bűncselekmények miatt már jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség a próbaidejét töltő nőt hamis vád vétségével, valamint közokirat-hamisítással vádolja, és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza, valamint a korábbi, felfüggesztett büntetésének utólagos végrehajtását is kéri a bíróságtól.

Az ügyben a Kiskunhalasi Járásbíróság dönt.