Anyaország :: 2026. június 30. 16:09 ::

E.ON: az extrém hőség miatt megszaporodtak az áramszünetek

Az extrém hőség miatt Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál két-háromszor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia-hálózaton, ezért az E.ON Hungária Csoport megerősített készenléttel dolgozik, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta - közölte a társaság kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a tartós hőhullám és a jelentősen megnövekedett villamosenergia-fogyasztás - elsősorban a klímaberendezések használata miatt - fokozott terhelést jelent a hálózati berendezések számára. A legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és a transzformátorok túlterhelése okozza, amelyeket a magas környezeti hőmérséklet miatt nehezebb hűteni.

A legtöbb esetben néhány órán belül helyreállítják az áramszolgáltatást, ugyanakkor egyes meghibásodások elhárítása hosszabb időt is igénybe vehet. A társaság szakemberei folyamatosan figyelik a hálózat állapotát, szükség esetén pedig további hibaelhárító kapacitásokat vonnak be - írták.

A harmadfokú hőségriasztás idejére a vállalat a biztonságos üzemeltetéshez nem feltétlenül szükséges tervezett munkák jelentős részét átütemezte, a teljes szolgáltatási területén megerősített készenlétet és fokozott üzemirányítási felügyeletet rendelt el.

A társaság arra kéri ügyfeleit, hogy tudatos energiahasználattal segítsék a hálózat terhelésének csökkentését a hőség idején. Azt javasolják, hogy a nagy energiaigényű háztartási készülékeket lehetőség szerint 21 óra után vagy a kora reggeli órákban használják, 18 és 21 óra között mérsékeljék a légkondicionálók használatát, valamint lehetőség szerint kerüljék több nagy teljesítményű elektromos berendezés egyidejű működtetését.

A közlemény szerint a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hidegfront szintén okozhat hálózati meghibásodásokat, ezért a vállalat erre az időszakra is megerősített készenléttel készül.

Az ügyfeléktől azt kérik, hogy áramkimaradás esetén mielőbb jelentsék a hibát az E.ON hibabejelentő vonalán.