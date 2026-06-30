Külföld :: 2026. június 30. 14:24 ::

Medvével ütközött egy szuperexpressz Japánban

Medvével ütközött kedd reggel egy sinkanszen szuperexpressz a Japán északkeleti részén lévő Akita prefektúrában, sérültek nincsenek - jelentették helyi sajtóforrások.

A baleset nyomán egy időre leállították a forgalmat a prefektúrát Tokióval összekötő vasúti útvonalon.

A Kyodo News japán hírügynökség azt jelentette, az incidens Vada és Ugo-Szakai állomás között történt: a medvét látva a mozdonyvezető azonnal fékezni kezdett, a balesetet azonban már nem tudta elkerülni.

A medvét a baleset óta nem találják.

Szintén kedden a szigetország környezetvédelmi minisztériuma kezdeményezte a medveállomány felmérését az északkeleti térségben, miután nőtt a medveészlelések, illetve a medvék által elkövetett - olykor halálos - támadások száma. A várhatóan szeptember végéig tartó felmérés keretében kamerákat helyeznek el a hegyekben.

A tárca a felmérés lezárását követő hat hónapon belül teszi közzé az állományra vonatkozó becsléseket, élőhely és prefektúra szerinti bontásban.

Japánban az utóbbi időkben megszaporodtak a medvetámadások, ezért a kormány is lépéseket tett ezek visszaszorítására. 2025-ben 238 embert támadott meg medve, közülük 13-an meghaltak a környezetvédelmi minisztérium adatai szerint.

Szakértők szerint a klímaváltozás miatt nincs elég természetes táplálékuk a medvéknek, s közben a vidék elnéptelenedése és az elhagyott mezőgazdasági területek arra csábítják őket, hogy lakott területek közelében keressenek élelmet.

(MTI)