Anyaország :: 2026. július 9. 17:56 ::

Bezárják a ferencvárosi lőteret

Évekig zavarta az ottlakók nyugalmát a ferencvárosi lőtér, de július 31-ével bezár - közölte a szociális és családügyi miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Kátai-Németh Vilmos a bejegyzésében közölte: az elviselhetetlen zajra többször is panaszkodtak neki, és a tulajdonos "végre felmondta a lőtér szerződését, így a lakók július 31. után visszakapják a nyugalmukat". A bejegyzéshez készített videóban a miniszter arról beszélt, a lőtér rengeteg problémát okozott a lakótelepen lakók számára, a hangos lövésektől a lakók nem tudtak pihenni, az idős emberek féltek.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI-t csütörtökön közölte: Vitézy Dávid miniszter arról tájékoztatta a IX. kerület polgármesterét, Baranyi Krisztinát, hogy a MÁV-nak és a neki eljuttatott levele nyomán a terület tulajdonosa, a MÁV "felmondta a MÁV-Aszódi telepen lévő lőtér bérleti szerződését".

"Ezzel egy több éve húzódó, a kerületiek életét megkeserítő ügynek lesz vége. A lőtér tulajdonosa ugyanis minden önkormányzati rendelkezést és egyéb szabályt megszegve minden nap hatalmas zajterheléssel járó lőgyakorlatokat végzett, ami nemcsak hangos, de idegileg is megterhelő a lakosoknak" - írta a minisztérium.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szintén beszámolt a lőtér bezárásáról Facebook-oldalán. A polgármester jelezte: korábban hiába kérte a MÁV-tól a lőtér bezárását.

Baranyi Krisztina megköszönte a Kulcs a városhoz, kulcs a közélethez Egyesület és Mathauser Tünde sokéves munkáját az ügyben, "akik a lőtér nyitása óta folyamatosan dolgoztak azon, hogy eljöjjön ez a nap". Közölte azt is, Pósfai Gábor belügyminisztertől péntekre kapott időpontot a lőtér ügyében, "de így már nincs szükség a rendőrség beavatkozására".

(MTI)