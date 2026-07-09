Külföld :: 2026. július 9. 17:14 ::

Hajtóműtűz miatt kényszerleszállást hajtott végre egy görög F-16-os Zákinthoszon

Kényszerleszállást hajtott végre csütörtök délután a görög légierő egyik F-16-os vadászgépe a Zákinthosz szigetén működő repülőtéren, miután gyakorlórepülés közben kigyulladt a hajtóműve - jelentette a görög közszolgálati ERT televízió.

A gép az Araxosz légibázison állomásozó 116. harci repülőezredhez tartozott. A pilóta a meghibásodást követően a jón-tengeri szigeten lévő repülőtéren hajtott végre kényszerleszállást.

Az F-16-os a futómű kiengedése nélkül ért földet, majd több méteren át csúszott a kifutópályán. A súrlódás miatt újabb tűz keletkezett, amit a repülőtér tűzoltói rövid idő alatt eloltottak.

WATCH: Hellenic Air Force F-16 makes an emergency landing before erupting in flames in Zakynthos, Greece. pic.twitter.com/4i8pZRFiLp July 9, 2026

Az eset miatt ideiglenesen felfüggesztették a légi forgalmat a zákinthoszi repülőtéren. A baleset pontos okát vizsgálják.

(MTI)