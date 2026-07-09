Anyaország :: 2026. július 9. 20:16 ::

"Stop önkény" - a Stop Soros után újabb magyartalan jelmondattal tüntettek a fideszesek

A "tiszás önkényuralom kiépítése" és Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor-palotánál. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt: a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza-kormány által tervezett módosítása.



Fotók: Tövissi Bence / Index

Áder János a "Stop önkény" címmel tartott rendezvényen Nagy Ferenc kisgazdapárti miniszterelnök 1947-es és Tildy Zoltán köztársági elnök 1948-as, a kommunisták által kikényszerített lemondását idézte fel, hangsúlyozva: azért lépett csaknem 40 éve a politikai porondra, vett részt az ellenzéki kerekasztal munkájában, és lett az első szabadon választott parlament tagja, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő.

Közölte: azért fogadta el a felkérést, hogy a tüntetésen beszédet mondjon, mert a demokráciát veszély fenyegeti, Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani.

Áder János a Sándor-palota és a környező épületek által határolt területet zsúfoltan megtöltő hallgatósága előtt úgy értékelt: az alkotmány tervezett módosítása a "magyar jogállam szétverését jelenti", nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően "bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon".

A rendezvényen felszólalt Szűcs Gábor fideszes országgyűlési képviselő, Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, Tóth Elizabeth és Szakács István "influenszer", valamint Osztie Zoltán plébános.

(MTI nyomán)