Külföld :: 2026. július 9. 20:57 ::

Mexikó jogi lépéseket tesz amiatt, hogy állampolgárai haltak meg az amerikai bevándorlási hatóságok intézkedésekor

Mexikó jogi lépéseket tesz, miután több állampolgára is életét vesztette az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei által - közölte csütörtökön Roberto Velasco, a latin-amerikai állam külügyminisztere.

Velasco szerint három mexikói állampolgár halt meg illegális bevándorlók kitoloncolását szolgáló razziák során, 14-en pedig az ICE fogdáiban vesztették életüket.

A mexikói diplomácia vezetője fájdalmas tragédiáról beszélt, amelyre - Claudia Sheinbaum államfő utasítását is figyelembe véve - már nem lehet pusztán diplomáciai szinten reagálni, hanem az érintett amerikai államok ügyészségeihez, valamint az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumához fordulnak.

Hozzátette, hogy Mexikó a bűnügyi feljelentés mellett polgári pert is indít a fogdákat üzemeltető magánvállalatok ellen.

Legutóbb, július 7-én Salgado Araujo mexikói állampolgár vesztette életét az amerikai bevándorlási hatóság ügynökeinek razziájának során Houston városában. "A történteket a lehető legkomolyabban ki kell vizsgálni" - követelte Velasco.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium közlése szerint a mexikói férfi a felszólítások ellenére nem volt hajlandó megállni az autójával, és megpróbált elgázolni egy ICE-ügynököt, aki önvédelemből tüzet nyitott rá. A tárca szerint a férfi érvényes okmányok nélkül tartózkodott az Egyesült Államokban, emiatt vette célba a szövetségi bevándorlási rendészet. A fia azt közölte, hogy egy építkezésen dolgozott, és éppen munkába tartott, amikor az ICE-ügynökök feltartóztatták. Kórházba szállítását követően halt meg.

A houstoni már legalább a nyolcadik olyan ICE-művelet volt, amelyben szövetségi bevándorlási rendészek halálosan megsebesítettek egy célba vett személyt.

A család-, jogvédő szervezetek és demokrata párti politikusok is a történtek független kivizsgálását sürgették.

(MTI)