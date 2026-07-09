Mexikó jogi lépéseket tesz, miután több állampolgára is életét vesztette az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei által - közölte csütörtökön Roberto Velasco, a latin-amerikai állam külügyminisztere.
Velasco szerint három mexikói állampolgár halt meg illegális bevándorlók kitoloncolását szolgáló razziák során, 14-en pedig az ICE fogdáiban vesztették életüket.
A mexikói diplomácia vezetője fájdalmas tragédiáról beszélt, amelyre - Claudia Sheinbaum államfő utasítását is figyelembe véve - már nem lehet pusztán diplomáciai szinten reagálni, hanem az érintett amerikai államok ügyészségeihez, valamint az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumához fordulnak.
Hozzátette, hogy Mexikó a bűnügyi feljelentés mellett polgári pert is indít a fogdákat üzemeltető magánvállalatok ellen.
Legutóbb, július 7-én Salgado Araujo mexikói állampolgár vesztette életét az amerikai bevándorlási hatóság ügynökeinek razziájának során Houston városában. "A történteket a lehető legkomolyabban ki kell vizsgálni" - követelte Velasco.
Az amerikai belbiztonsági minisztérium közlése szerint a mexikói férfi a felszólítások ellenére nem volt hajlandó megállni az autójával, és megpróbált elgázolni egy ICE-ügynököt, aki önvédelemből tüzet nyitott rá. A tárca szerint a férfi érvényes okmányok nélkül tartózkodott az Egyesült Államokban, emiatt vette célba a szövetségi bevándorlási rendészet. A fia azt közölte, hogy egy építkezésen dolgozott, és éppen munkába tartott, amikor az ICE-ügynökök feltartóztatták. Kórházba szállítását követően halt meg.
A houstoni már legalább a nyolcadik olyan ICE-művelet volt, amelyben szövetségi bevándorlási rendészek halálosan megsebesítettek egy célba vett személyt.
A család-, jogvédő szervezetek és demokrata párti politikusok is a történtek független kivizsgálását sürgették.
(MTI)