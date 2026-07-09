Külföld :: 2026. július 9. 19:21 ::

Hivatalosan is Trump nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere

Hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli csütörtöktől a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere.

New road signs in Florida show Palm Beach's international airport has rebranded to be President Donald J. Trump International Airport. It comes after Gov. Ron DeSantis signed a bill passed by the state's legislature changing the name earlier this year. pic.twitter.com/eClGkNcdnH July 8, 2026

A dél-floridai légiközlekedési csomópont aszfaltján az új név alatt a Trump-vállalat, és Donald Trump személyes repülőgépe, a Trump Force One landolt először, helyi idő szerint csütörtökön kora reggel, fedélzetén az elnök két idősebb fiával.

Eric Trump az eseménnyel kapcsolatban úgy nyilatkozott: nem akarta hagyni, hogy az új nevet viselő repülőtéren egy teherszállító gép legyen az első, amely földet ér.

A korábban Palm Beach Nemzetközi Repülőtér nevet viselő légikikötő átkereszteléséről szóló jogszabályt Ron DeSantis floridai kormányzó a közelmúltban írta alá annak elismeréseként, hogy a hivatalban lévő elnök szoros szálakkal kötődik a térséghez.

Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtértől.

(MTI)