Anyaország :: 2026. július 10. 07:44 ::

Halálra fagyott három zebra Hatvanpusztán

Három zebra pusztult el a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság hatvanpusztai területén, a társaság állítása szerint a januári hideg időjárás miatt – írja a Telex a Fejér Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján.

A beszámoló szerint az állatok január 9. és január vége között pusztultak el, a vadásztársaság azonban csak május 4-én értesítette a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt. Mivel a bejelentés hónapokkal később történt meg, a hatóság az elhullás okát illetően kizárólag a vadásztársaság nyilatkozatára tudott támaszkodni.

A késedelmes bejelentés miatt a kormányhivatal 800 ezer forint természetvédelmi bírságot szabott ki a vadásztársaságra. Emellett további 105 ezer forintos bírságot is kiszabtak, mert a vadásztársaság szerint a tetemeket egy afrikai sertéspestis miatt kialakított mentesítő gödörben ásták el, és nem adták át egy engedéllyel rendelkező úgynevezett állati melléktermék ártalmatlanítónak.

A Telex szerint időközben egy negyedik zebra elhullását is bejelentette a vadásztársaság június 24-én, ennek körülményeit azonban a kormányhivatal még vizsgálja.

Az ügyben rendőrségi nyomozás is folyik ismeretlen tettes ellen, veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésének gyanúja miatt. Hadházy Ákos korábban olyan felvételeket is nyilvánosságra hozott, amelyek alapján legalább két zebracsikó is született a hatvanpusztai területen.

(Index)