2026. július 9., csütörtök, Lukrécia, Koppány napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
22:32
Fogyasztóvédelem: az "influenszerek" jelentős része továbbra sem használ megfelelő reklámjelölést
21:52
Mindenki óvakodjon ettől az ingatlanos csalásokkal foglalkozó cigány
társaságtól!
21:36
Bűnvadászok-előzetes: buldózeres birtokbavétel
Szolnokon
20:57
Mexikó jogi lépéseket tesz amiatt, hogy állampolgárai haltak meg az amerikai bevándorlási hatóságok intézkedésekor
20:16
"Stop önkény" - a Stop Soros után újabb magyartalan jelmondattal tüntettek a
fideszesek
19:52
Konzervatív értékek védelme a civil ellenállás eszközeivel - a CitizenGO kampányigazgatója a Fekete István
Szabadegyetemen
19:44
Sarkalatos marad a földtörvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény
19:21
Hivatalosan is Trump nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi
repülőtere
18:40
Kapitány István fogja eldönteni, mikor használhatjuk a
mosógépünket?
18:27
Az EP támogatja a digitális euró bevezetését
18:15
Azbeszttérképet indított a Greenpeace
17:56
Bezárják a ferencvárosi lőteret
17:32
Erdogan Magnum revolvereket osztogatott a NATO-csúcs
résztvevőinek
17:14
Hajtóműtűz miatt kényszerleszállást hajtott végre egy görög F-16-os
Zákinthoszon
16:37
Az ukrán főügyészség "nem állapította meg" Ukrajna érintettségét az Északi Áramlat felrobbantásában
16:05
Tíz nappal a szabadulása után megerőszakolt, majd meg is akart ölni egy tízéves kislányt
15:42
Napos-gomolyfelhős, meleg, de szeles idő várható a hétvégén
15:16
Vízbe fulladt Gabriel Muresan korábbi válogatott román labdarúgó, Apold polgármestere
14:49
Iráni rakétákat semmisített meg Jordánia
14:21
Magyar Péter Áder állítólagos 55 milliós amerikai nyaralásának részletezésével hangol a fideszes
tüntetésre
14:12
Kétórás figyelmeztető sztrájk volt az IKEA-ban
14:08
Lvivben helyiek összetűztek a toborzóközpont katonáival
13:49
Pénzügyminisztérium: nincs még döntés a 14. havi nyugdíjról és az anyák szja-mentességéről
12:54
Megszólalt az ügyészség: a rendőrség önállóan döntött az "Orbán-védő influenszer" kihallgatásáról
12:37
A NAV felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében - "nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése"
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Tíz
nappal a szabadulása után megerőszakolt, majd meg is akart ölni egy tízéves kislányt
Elhunyt
Bonnie Tyler walesi énekesnő
Fű,
majd folyó - természetközeli élményekben volt része egy BMW-snek
Győrben
Nyomoz
a rendőrség a Hatvanpusztán elpusztult zebrák miatt
Erdogan
Magnum revolvereket osztogatott a NATO-csúcs
résztvevőinek
Lvivben
helyiek összetűztek a toborzóközpont katonáival
Vízbe
fulladt Gabriel Muresan korábbi válogatott román labdarúgó, Apold polgármestere
Videók
::
2026. július 9. 21:36
::
Hozzászólások
Bűnvadászok-előzetes: buldózeres birtokbavétel Szolnokon
Szólj hozzá!
Itt állítsa be, hogy a Kuruc az elsők
között legyen a Google-találatokban!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
22:32
Fogyasztóvédelem: az "influenszerek" jelentős része továbbra sem használ megfelelő reklámjelölést
21:52
Mindenki óvakodjon ettől az ingatlanos csalásokkal foglalkozó cigány
társaságtól!
21:36
Bűnvadászok-előzetes: buldózeres birtokbavétel
Szolnokon
20:57
Mexikó jogi lépéseket tesz amiatt, hogy állampolgárai haltak meg az amerikai bevándorlási hatóságok intézkedésekor
20:16
"Stop önkény" - a Stop Soros után újabb magyartalan jelmondattal tüntettek a
fideszesek
19:52
Konzervatív értékek védelme a civil ellenállás eszközeivel - a CitizenGO kampányigazgatója a Fekete István
Szabadegyetemen
19:44
Sarkalatos marad a földtörvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény
19:21
Hivatalosan is Trump nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi
repülőtere
18:40
Kapitány István fogja eldönteni, mikor használhatjuk a
mosógépünket?
18:27
Az EP támogatja a digitális euró bevezetését
18:15
Azbeszttérképet indított a Greenpeace
17:56
Bezárják a ferencvárosi lőteret
17:32
Erdogan Magnum revolvereket osztogatott a NATO-csúcs
résztvevőinek
17:14
Hajtóműtűz miatt kényszerleszállást hajtott végre egy görög F-16-os
Zákinthoszon
16:37
Az ukrán főügyészség "nem állapította meg" Ukrajna érintettségét az Északi Áramlat felrobbantásában
16:05
Tíz nappal a szabadulása után megerőszakolt, majd meg is akart ölni egy tízéves kislányt
15:42
Napos-gomolyfelhős, meleg, de szeles idő várható a hétvégén
15:16
Vízbe fulladt Gabriel Muresan korábbi válogatott román labdarúgó, Apold polgármestere
14:49
Iráni rakétákat semmisített meg Jordánia
14:21
Magyar Péter Áder állítólagos 55 milliós amerikai nyaralásának részletezésével hangol a fideszes
tüntetésre
14:12
Kétórás figyelmeztető sztrájk volt az IKEA-ban
14:08
Lvivben helyiek összetűztek a toborzóközpont katonáival
13:49
Pénzügyminisztérium: nincs még döntés a 14. havi nyugdíjról és az anyák szja-mentességéről
12:54
Megszólalt az ügyészség: a rendőrség önállóan döntött az "Orbán-védő influenszer" kihallgatásáról
12:37
A NAV felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében - "nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése"
12:34
Elhunyt Bonnie Tyler walesi énekesnő
12:25
Jövő héten már meg is szavazhatja a Tisza-kétharmad az ellenzéket lefejezni hivatott alaptörvény-módosítást
11:47
Megint körözik Kasu Mózest, de sajnos a hat évvel ezelőtti fényképpel kell
beérnünk
11:33
A TASZ szerint tömegesen vettek fel cigányokat a nemzetiségi névjegyzékbe a beleegyezésük nélkül
11:28
Első fokon 14 év fegyházbüntetést kapott az amerikai szexpartnerét Budapesten megfojtó ír férfi
10:55
Megdőlt a hajnali hidegrekord
10:32
Fű, majd folyó - természetközeli élményekben volt része egy BMW-snek
Győrben
10:15
Németország megállapodott az Egyesült Államokkal a Tomahawk rakétákról
10:03
Kövér, Kubatov, Hadházy és Gyurcsány is elfelejtette leadni a diplomata-útlevelét
09:51
Házfalnak hajtott egy teherautó Zalaegerszegen
08:48
Nyomoz a rendőrség a Hatvanpusztán elpusztult zebrák miatt
08:22
Felfüggesztettre ítélték a kilenc évvel ezelőtt elsüllyedt argentin tengeralattjáró balesetéért felelős flottaparancsnokot
07:55
"Bűncselekmény hiányában" szüntették meg a nyomozást a kecskeméti repülőtérről ellopott MIG-29-alkatrészek ügyében
07:39
Véradásra hív a vérellátó és a
vöröskereszt
06:55
Trump szerint Irán képviselői megállapodási szándékkal keresték meg - közben folytatódik a
háború
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
359,68 Ft
USD
314,90 Ft
GBP
421,79 Ft
CHF
389,68 Ft
CAD
222,26 Ft
Utoljára frissítve: 2026. 07. 09. 23:34:11
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Állítása
szerint "egy rossz szó" miatt vették őrizetbe a Megafon egyik
"influenszerét"
(23500)
A
pornóipar legitimizálása Magyar Péter legkedvesebb
csatornáján
(23304)
Elsötétült
az M1, leállt a Kossuth
Rádió
(22594)
Egy
niggerhorda Koppenhágában vert agyon egy focit néző, szolgálaton kívüli svéd
rendőrtisztet
(21034)
Magyar
Péter drónfelvételt közölt az állítólagos komornyikos
Áder-villáról
(18775)
Az
ukrán katonai hírszerzés tisztje és egy volt rendőrtiszt lőtte agyon a monacói robbantás miatt körözött nőt Kijev
közelében
(17538)
Vádalkut
kötött a küszöbmajom: tárgyalás nélkül kapott 17 évnyi börtönbüntetést Bagdy Emőke fiának
gyilkosa
(17166)
Fekete
fellegek a
foci-vb-n
(16000)
Tahó
Trump fényképpel alázza Melonit a NATO-csúcs
előtt
(15801)
"Katja"
története - Heti progresszió (CCCXL.
rész)
(13156)
A héten
Az évben
Hát
persze hogy nem tartóztatták le a győri tragédiát okozó "csapatós" Aston
Martin-sofőrt
(195739)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(164975)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(163926)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(154659)
Egy
ukrán szőke szépség végzetes találkozása az amerikai
négervalósággal
(133548)
Halálra
vertek egy férfit egy V. kerületi szórakozóhelyen szombat
éjszaka
(112989)
Ezt
hozta a választás: tiszás fülkeforradalom, hárompárti parlament a Mi Hazánkkal, viccpártok a
szemétdombon
(100083)
Videó:
tomboló cigánybűnözők fegyelmezése miatt hullatja könnyeit a fél
ország
(70272)
20
éves a Kuruc.info - két évtizednyi harc a polkorrekt hazugságok
ellen
(65866)
Az
újdonsült kormányfő megint nem bírt csendben maradni: odasétált a volt barátjához, hogy folytathassa a
mondókáját
(60933)
Dossziék
20 éves a Kuruc.info - két évtizednyi harc a polkorrekt hazugságok ellen
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Epstein - az évszázad pedofil zsidó botránya
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2026 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us