Anyaország :: 2026. július 13. 14:17 ::

Megkezdődött az új elektromos Mercedes-Benz C-osztály sorozatgyártása a kibővített kecskeméti gyárban

Átadták a Mercedes-Benz kibővített kecskeméti gyárát hétfőn, és egyúttal megkezdődött az új elektromos C-osztály sorozatgyártása is; a megnyitón bejelentették, hogy a jövőben a G-osztály kompaktabb változata kizárólag a kecskeméti gyárban készül majd.



Michael Schiebe, a Mercedes-Benz Group AG termelésért, minőségért és ellátási láncért felelős igazgatótanácsi tagja beszédet mond a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. új gyáregységeinek átadásán és a teljesen elektromos C-osztály gyártásának hivatalos indításán Kecskeméten 2026. július 13-án (fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A gyárbővítés ünnepélyes megnyitóján Michael Schiebe, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának gyártásért, minőségért és ellátásilánc-menedzsmentért felelős tagja arról beszélt, hogy a kecskeméti gyár az elmúlt 14 év alatt Magyarország legnagyobb autógyárává, egyúttal a konszern globális gyártási hálózatának második legnagyobb egységévé nőtte ki magát.

Emlékeztetett, hogy a 2022 óta tartó, egymilliárd eurós beruházással az üzem területét több mint a kétszeresére - 200-ról 440 hektárra - növelték. Öt új, csúcstechnológiás gyártócsarnokot hoztak létre, amelyek elsősorban megújuló energiával, szén-dioxid-kibocsátás nélkül működnek - tette hozzá.

(MTI)