Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 13. 14:31 ::

Duguláselhárító maffiózókra csapott le a rendőrség

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói felszámoltak egy bűnszervezetet, amely interneten hirdetett duguláselhárítási szolgáltatásokkal csapta be megrendelőit; három ember letartóztatását rendelte el a bíróság - közölte a főkapitányság hétfőn a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy a gyanú szerint a bűnszervezet tagjai a duguláselhárítást ugyan elvégezték, a végén azonban a szolgáltatás valós értékét messze meghaladó összegeket számláztak ki ügyfeleiknek.

A hónapokon át tartó nyomozás eredményeként a rendőrök nyolc helyszínen - Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken - hajtottak végre összehangolt akciót; három embert elfogtak, őrizetbe vettek, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte.

Az akció során több mint 1,4 millió forintot, 250 eurót, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket, valamint egy autót is lefoglaltak.

Várják azok jelentkezését, akik 2025-ben vagy 2026-ban a kidugitlak.hu internetes oldalon vagy telefonon keresztül rendeltek duguláselhárítást, majd Erdei Alfréd egyéni vállalkozótól irreálisan magas összegű elektronikus számlát kaptak.

(MTI)

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