Anyaország :: 2026. július 13. 14:52 ::

Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, bojkottálják az Országgyűlés ülését

Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakcióvezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakcióülése után. /Bővített hír./

A plenáris ülést megelőző frakciótanácskozáson arról is döntöttek, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciója bojkottálja az Országgyűlés teljes hétfői ülését. Az MTI kérdésére Gulyás Gergely közölte: a bojkott csak a hétfői napról szól.

Gulyás Gergely - aki mögött a sajtótájékoztatón feketében sorakoztak fel a fideszes és KDNP-s képviselők - az 1990 utáni magyar demokrácia "fekete napjának" nevezte a hétfői parlamenti ülésnapot, mert szerinte olyan alaptörvény-módosítást készül elfogadni a Tisza-többség, amely külön-külön is durva határátlépés, együtt pedig példátlan az elmúlt 36 évben. Értékelése szerint ilyen határátlépés a köztársasági elnök leváltása, az Alkotmánybíróság "lefejezése", a "korlátlan hatalmú külön tiszás ügyészség" létrehozása, és a választójog korlátozása.

Ez utóbbiról azt mondta: mostantól olyan politikai verseny van Magyarországon, ahol az ellenzéki frakciók mindegyikének legalább fele ki van zárva a demokratikus politikai versenyből, hiszen a 12 éves mandátumkorlát miatt a Mi Hazánk-frakció fele, a Fidesz-frakció közel kétharmada és a KDNP-frakció háromnegyede nem indulhat a választásokon.

Közölte: a Fidesz és a KDNP azzal tiltakozik, hogy nem vesz részt a hétfői parlamenti ülésen, ehelyett megkoszorúzzák Antall József néhai miniszterelnök sírját. Szerinte ez egy figyelemfelhívás arra, hogy Antall József, akire a Tisza Párt is szokott hivatkozni, mindenben az ellenkezőjét testesítette meg annak, mint amit az új kétharmados többség képvisel. Megjegyezte: a hosszú ideig kormányzó Fidesszel szemben is megfogalmazódtak a jogállam leépítésére vonatkozó vádak, ezért úgy tűnik, hogy nem lehet kellő súlyú a tiltakozásuk, de szerinte a korábbi kormánytöbbség soha meg sem kísérelt ehhez hasonló, "brutális, a közjogi rendszert szétverő, a jogállamot leépítő, a demokráciát pedig szűkítő lépéseket" hozni.

A frakcióvezető bejelentette: lemond posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson.

"Az a helyzet, ami előállt, az minden szempontból a legélesebb tiltakozást igényli, és ennek a tiltakozásnak része személyes következtetések levonása is" - indokolt, hozzátéve: azt fogja kérni, hogy olyan vezesse a frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon.

Kérdésre válaszolva közölte: véleménye szerint több alkalmas ember is van a posztra a frakcióban, és közülük van olyan, akit a legalkalmasabbnak tart, de neveket nem akar mondani, amíg erről a frakció jövő héten nem dönt. Amíg nincs új frakcióvezető, addig ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat - közölte Gulyás Gergely megerősítve, hogy lemondása egyéni döntés volt, a frakció próbálta meggyőzni az ellenkezőjéről.

A tiltakozás további eszközeiről szólva emlékeztetett a Fidesz által szervezett múlt heti tüntetésre és jelezte: vannak parlamenten belüli és kívüli eszközök, szerinte továbbra is élni kell a gyülekezési joggal és azokkal a parlamenten belüli eszközökkel is, amelyeknek van értelmük.

Azt a felvetést, hogy nincs-e ellentmondásban a demokrácia fekete napjáról beszélni, miközben a Orbán Viktor miniszterelnök éppen a foci-világbajnokságra utazik, Gulyás Gergely úgy kommentálta: a volt miniszterelnöknek korábban rögzített programja volt. Arra kérdésre, hogy ilyen helyzetben felülíródhatnak-e a magánjellegű programok, Gulyás Gergely azt mondta: az alkotmánymódosítást megvizsgálva nehéz vitatni, hogy ez a demokrácia fekete napja, de "természetesen az nincs sehol kőbe vésve, hogy aznap nem szabad utazni".

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva közölte: alapvetően bizalmatlan az európai uniós intézmények jogállamiság iránti elkötelezettségével, egy fokkal szerinte jobb az Európa Tanács és az Emberi Jogok Európai Bírósága. A választójog korlátozása az európai emberi jogi egyezménybe ütközik, minden jogorvoslati lehetőséget meg kell vizsgálni és használni kell.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a sajtótájékoztatón közölte: miután értesült Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetőjének lemondásáról, összehívta a KDNP parlamenti képviselőcsoportját, ahol nem kívánták lecserélni a frakcióvezetőt, de az "önkény elleni törvényes tiltakozás" minden módját továbbra is az eszköztárukban tartják.

A frakcióvezető Európában példa nélkülinek nevezte, hogy a köztársasági elnököt egy mondatos alaptörvény módosítással, egyik pillanatról a másikra megfosszák a hivatalától. Magyar Péter miniszterelnök "ezzel azt üzeni a legfőbb közjogi méltóságnak, hogy egy mondattal bármikor eltávolíthatja hivatalából" - fogalmazott, hozzátéve: a mai napon nem lehet bemenni az ülésterembe, és úgy tenni, mintha ez is egy nap lenne a többi parlamenti nap közül.

Bírálta, hogy a törvénymódosítás a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak nevezett "új ÁVH" számára a lehető legszélesebb körű beleszólást engedi bárkinek az életébe, aki korábban állami juttatást kapott. Ez a félelemkeltés a politikus vezetőkkel és a mindennapi emberekkel szemben - tette hozzá.

A miniszterelnökre utalva azt mondta: mindenkit eltávolít, aki nem az ő egyszemélyi döntését fogadja el, "ezért iktatja ki a köztársasági elnököt, ezért fejezi le az Alkotmánybíróságot, ezért hoz olyan szabályt", hogy a Fidesz-KDNP képviselőinek többsége ne tudjon elindulni 2030. után a választáson.

Egy nagyon nagy fekete felkiáltójelet tegyünk a mai nap végére, hogy "ez itt a magyar demokráciának a gyásznapja" - jelentette ki.

(MTI)