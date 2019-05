Házkutatásokat végez a román rendőrség Hargita és Bákó megyében az úzvölgyi katonatemető román parcellájának állítólagos "meggyalázása" és egy független román európai parlamenti képviselő megverése ügyében. A politikus szerint a rendőrök George Simion független európai parlamenti képviselőjelölt feljelentése alapján jártak el, aki múlt pénteken a közösségi hálón élő közvetítésben provokálta a temető védelmére kiment székelyeket, és akit – állítása szerint – bántalmaztak.

Catalina Cretu, a Bákó megyei rendőrség szóvivője az MTI-nek elmondta: két feljelentés alapján indítottak vizsgálatot, melynek keretében Bákó és Hargita megye területén öt házkutatást tartanak olyanoknál, akik ellen Úzvölgye település térségében elkövetett "ütlegelés és más erőszakos cselekmények", illetve "rongálás" és "lopás" miatt nyomoznak. A rendőrök négy személyt bekísértek a Hargita megyei rendőrségre, köztük van László Antal, Csíkszentmárton alpolgármestere. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Hargita megyei politikusai a rendőrség előtt tiltakoznak hatósági intézkedések ellen.

A közösségi portálon közzétett videón a tiltakozók között Tánczos Barna szenátor, Korodi Attila képviselő, Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke és Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere látható. Tánczos Barna szenátor üzenetében közölte: a rendőrök hajnali hat órakor törtek rá a csíkszentmártoni alpolgármesterre és családjára, és ezután a csíkszentmártoni polgármesteri hivatalban is házkutatást tartottak. A politikus szerint a rendőrök George Simion független európai parlamenti képviselő feljelentése alapján jártak el, aki múlt pénteken a közösségi hálón élő közvetítésben provokálta a temető védelmére kiment székelyeket, és akit – állítása szerint – bántalmaztak.

Itt látható az állítólagos bántalmazás (0:40-től), 1:28-tól pedig öröm látni, ahol megindul a székely a provokátor oláh felé, a videó végén is van egy kis üldözés:

A román sajtó szinte egyáltalán nem foglalkozott azzal, hogy Dormánfalva polgármestere – még a román hatóságok álláspontja szerint is – törvénytelenül hozott létre román parcellát részben az eltemetett magyar katonák sírjain az úzvölgyi első világháborús magyar katonai temetőben. A téma akkor robbant be a román sajtóba, amikor magyar civil aktivisták fekete fóliával csomagolták be az illegálisan felállított, fel nem avatott emlékművet és azt az ötven betonkeresztet, amelyre a névtelen román hős felirat került. A csomagolást a magyar civilekből és politikusokból álló úzvölgyi kezdeményező bizottság tagjai azonnal eltávolították, de az aktivisták által készített fotókat és videofelvételeket a román sajtó a román "hősök" "meggyalázásaként" értelmezte.