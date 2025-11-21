Elcsatolt részek, Külföld :: 2025. november 21. 17:29 ::

Szolidáris az ukrán oktatási "reformnak" szintén áldozataivá vált románokkal az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szolidaritást vállal az ukrajnai román közösségekkel annak kapcsán, hogy az ukrán hatóságok az elfogadott oktatási reform keretében 2027. szeptember 1-jétől megszüntetik az ukrajnai Csernyivci régóban működő román tannyelvű középiskolák döntő többségét - írta pénteki közleményében az erdélyi magyar civil szervezet.

A Tőkés László vezette szervezet az MTI-nek küldött közleményben hangsúlyozta: a döntés végzetes veszélybe sodorja a régió hagyományosan román tannyelvű iskolahálózatát, súlyosan megsértve az ukrajnai románság anyanyelvi oktatásához való jogát.

"Erdélyi magyarokként tisztában vagyunk azzal, hogy iskolahálózatunk, valamint az anyanyelvű oktatáshoz való jogunk megmaradásunk legfőbb záloga. Meggyőződésünk, hogy Európa minden őshonos nemzeti kisebbségét megilleti ez a jog" - nyomatékosította az EMNT. Rámutatott: az a hatalom, amely ezt a jogot "felszámolni vagy akár csak korlátozni is kívánja, egyértelműen kisebbség- és kultúraellenes".

Az EMNT felidézi, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozási szándékával Ukrajna hitet tett az európai normák betartása mellett, és meggyőződésének ad hangot, hogy az EU-csatlakozás "kizáró feltétele az európai kisebbségvédelmi normák betartása".

"Kiváltképpen érvényes ez az unió egy olyan tagországának összefüggésében, mint Románia, mely az ukrajnai háborús menekültek százezreinek biztosít segélyt és menedéket" - mutat rá a közlemény.

Emlékeztetnek, hogy az EMNT "rendszeresen és következetesen" kiállt amellett, hogy az anyanyelven zajló oktatás felszámolása az őshonos nemzeti közösségek - közöttük a kárpátaljai magyarok - tudatos és erőszakos asszimilációjához vezet. Mint hozzáteszik, időnként az erdélyi magyarságnak is ezzel "a lopakodó veszéllyel" kell szembenézni, mely most az ukrajnai román közösségeket veszélyezteti, akiket támogatni kell jogvédő küzdelmükben.

"Hogyha az ukrajnai iskolabezárási és átalakítási tervek valóra válnak, és a jelenlegi húszból mindössze négy - kizárólagosan román tannyelvű - iskola működhet tovább, ez egyenes úton vezet a román nemzeti közösség erőszakos asszimilációja irányába" - hívja fel a figyelmet az EMNT.

Hozzáteszi: ez nemcsak a jövőbeli békés együttélést teszi lehetetlenné, hanem az emberi jogok, a nemzetközi kisebbségvédelmi egyezmények, sőt Ukrajna alkotmányának súlyos megsértését is jelenti.

(MTI)