Videók :: 2018. július 7. 20:46 ::

"Nagyon fontos kiállni az LMBTQ-jogok mellett egy olyan rendszerben, ahol kezdődő náci diktatúra van"

Mert bizony a fasiszta felfogású emberek ellen szólt a tüntetés. Az N1TV felvételein olyan lények is láthatók, amilyeneket még az eseményről tudósító liberális portálok fotósai is elkerülnek. Persze aligha viszolygásból, inkább csak próbálják jobb színben feltüntetni a szexuálisan és politikailag is perverz rendezvényt.