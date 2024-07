Videók :: 2024. július 4. 19:02 ::

Toroczkai: A csodatévő magyar méz megmentése

Legújabb videójában a Mi Hazánk elnöke újabb lépésekről számol be a méhészek érdekében. Azt is megemlítette: most készülnek aláírni az új frakcióról szóló dokumentumokat Brüsszelben.