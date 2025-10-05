Videók, Cigánybűnözés :: 2025. október 5. 18:30 ::

"Sztojka vagyok amúgy Enyingről!” - kábelégető család bitorolja a keszthelyi házat

Simonné Jankovics Judit szociális munkásként dolgozik. Saját tulajdonú ingatlanát egy népes család tartja megszállás alatt. A kiilleszkedett elemek életmódjukkal az egész környék életét megkeserítették. Immár 2 és fél éve nem fizetnek bérleti díjat, aztán a rezsit is hanyagolták.

A tulajdonos arra számított, hogy a hatóságok előbb-utóbb megoldják a helyzetet. Nem így lett. Utolsó reménye egy olyan csapat maradt, akik már számtalan hasonló helyzetben bizonyítottak. A Bűnvadászok bevonultak Keszthelyre.