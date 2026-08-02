Külföld :: 2026. augusztus 2. 21:29 ::

Fegyveresek megöltek több embert, és nőket, gyerekeket hurcoltak el egy nigériai faluból

Fegyveresek öltek meg vasárnapra virradóra legalább 12 embert, majd nőket és gyerekeket hurcoltak el a Nigéria északnyugati részén található Sokoto állam egyik falujából - közölték szemtanúk.

A túlélők szerint egy család hat tagja élve elégett, amikor rájuk gyújtották az otthonukat Lajinge faluban.

"Legalább 12 emberrel végeztek, négy másikat megsebesítettek, valamint nőket és gyerekeket hurcoltak el miután elhajtották a jószágot" - mondta Auwal Hassan helyi lakos a Reuters hírügynökségnek telefonon nyilatkozva.

Ahmed Rufai rendőrségi szóvivő szerint a rendvédelmi szervek nyomozást indítottak az ügyben. Egy hete fegyeveresek legalább 24 földművessel végeztek a szomszédos Zamfara államban.

A "banditáknak" nevezett fegyveres csoportok rendszeresen hajtanak végre rajtaütéseket és emberrablásokat váltságdíj fejében Nigéria északnyugati és középső térségeiben. A hatóságok szerint ezek a csoportok jórészt korábbi pásztorokból állnak, akik a fegyveres harcot választották, miután a pásztorkodó és földművelő közösségek között a szűkülő erőforrások miatt egyre gyakrabban alakultak ki összecsapások.

A banditatámadások mellett Nigériát a szélsőséges Boko Haram és annak egyik leszakadt csoportja, az Iszlám Állam Nyugat-afrikai Tartományának (ISWAP) felkelése is sújtja. Mindkét szervezet főként Nigéria északkeleti részén aktív.

(MTI)