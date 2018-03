Cigánybűnözés :: 2018. március 10. 19:40 ::

Félig megnyúztak egy kutyát a makói cigányok - a Szurkolók az állatkínzás ellen csoport a putrisorra vonul

A Szurkolók az állatkínzás ellen csoport egyik tagja példátlan eseményről számolt be Makóról.

A Honvéd városrészben egy még élő, félig megnyúzott kutyát találtak, melynek életéért még most is küzdenek. Az ebhez civil helyi állatvédőket, a gyepmestert és a rendőrséget is kihívták, mondta el a Vásárhely24.hu megkeresésére Kapin Richárd, a Szurkolók az állatkínzás ellen aktivistája.

Hozzátette, a rendőrséggel egyeztetnek annak érdekében, hogy terveik szerint egy országos akciót, figyelemfelhívó demonstrációt szervezzenek Makó ezen városrészébe április 1-re.

A Vásárhely24.hu persze szemérmesen elfelejtette közölni a lényeget, de a szurkolói szervezet közösségi oldalán nem rejti véka alá : a makói cigánytelepen hajtották végre az emberalatti cselekedetet, a magyargyilkolást állatkínzással gyakorló cigány(ok)nak pedig "nemsokára találkozunk, te féreg!" búcsúzással üzentek az ultrák.

A reményteli találkozóra tehát április 1-jén kerülhet sor, reméljük, hogy az elkövetők számára nem lesz tréfás a húsvétvasárnap.

