Külföld, Háború :: 2025. május 2. 06:54 ::

Újabb "demokratikus európai érték" született: aki tiltakozik a gázai vérontás ellen, az terrorista

A hivatalos véleménytől eltérően gondolkodókat egykor eretneknek (ariánusnak, albigensnek, bogumilnak, huszitának stb.) nevezték, de bélyegezték őket rebellisnek, kurucnak, felforgatónak és egyebeknek. A kommunisták tönkretették, bebörtönözték, meggyilkolták a reakciósokat, ellenforradalmárokat, elhajlókat. Majd beköszöntött a „szabadság és a demokrácia kora”, melynek legfőbb ígérete így hangzott: senkit véleménye kifejtése miatt üldözni nem szabad.

Ahogyan a liberálisok állítólagos példaképe, Voltaire megfogalmazta: „Nem értek veled egyet, de életem árán is megvédem azt a jogodat, hogy elmondhasd, amit gondolsz!” Ehhez képest a „putyini zsarnoksággal” élet-halál harcot folytató „demokratikus, szabad világban”, az úgynevezett „jogállamokban” a nyilvánosság fórumairól kirekesztik, állásából elbocsátják, letartóztatják, börtönbe vetik a „holokauszttagadónak”, „antiszemitának”, „rasszistának”, „homofóbnak”, „fasisztának” nevezett embereket. A legújabb gondolatbűn pedig az orosz, illetve a „terrorista” propaganda terjesztése.

Miközben a magyarországi kóserjobb (és kisebb részben a liberálisnak mondott) média, hasonszőrű nyugati társaihoz hasonlóan krokodilkönnyeket ont az „Európában, sőt világszerte növekvő antiszemitizmus” miatt, egy francia ügyvéd a napokban más megvilágításba helyezte korunk egyik legnagyobb problémáját. Rafik Chekkat a „fősodratú bal-és jobboldali” médiában természetesen elhallgatott nyilatkozatában kijelentette: Franciaországban (de nem csak ott – G.B.) „terrorista propaganda” terjesztőiként bélyegzik meg és erre a vádra hivatkozva hallgattatják el, sőt, esetenként bíróság elé is állítják mindazokat, akik tiltakoznak a Gázai övezetben zajló népirtás ellen.

2024. július 9-én, Aix-en-Provence-ban letartóztatták Francois Burgat-ot, az arab világról szóló számos tanulmány és könyv szerzőjét, ismert politológust. A vád vele szemben: „terrorista propaganda terjesztése”. Korábban az Európai Zsidó Szövetség (European Jewish Organisation) emelt panaszt ellene, mert bizonyos „közösségi platformokon” bírálni merészelte az izraeli hadseregnek a Gázai övezetben elkövetett véres cselekményeit.

A Gázában folyó öldöklés ellen tiltakozókat „terrorista propaganda terjesztésével”, illetve „diszkrimináció és gyűlölet szításával” vádolják meg – jelentette ki Rafik Chekkat, a Marseilles-i Ügyvédi Kamara tagja, aki a francia politológust védi az ellene, pusztán véleményének kifejtése miatt indított perben. „Hol az egyik, hol a másik váddal illetik a gázai öldöklés ellen tiltakozókat, de előfordul, hogy mind a kettővel” – tette hozzá az ügyvéd.

A szabadlábon védekező Francois Burgat a múlt héten jelent meg az Aix-en-Provence-i Bíróság előtt. Az ügyész nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetés és 4000 eurós pénzbírság kiszabását kérte a vádlottra, továbbá hat hónapon keresztül tilos lenne bejegyzéseket írnia az X közösségi platformon. „Noha Francois Burgat a terrorizmus témájának szakértője, most terrorista propaganda terjesztésével vádolják” – mutatott rá ennek az egész ügynek az abszurditására az ügyvéd. Az ítélethirdetés az ügyében május 28-án várható.

Rafik Chekkat szerint a francia politológussal szemben indított eljárás része a Gázai övezetben zajló izraeli háborúskodás kritikusai elleni általános fellépésnek. A „terrorista propaganda terjesztésének” tilalma eredetileg a terrorista szervezetek interneten keresztül is zajló toborzási kísérleteinek megakadályozása céljából lett beemelve a jogszabályok közé. Ezzel szemben most a „Palesztina ügyében a hivatalostól eltérő vélemények elfojtására használják” – mutatott rá a francia ügyvéd, hozzátéve: „És mindez csupán a jéghegy látható csúcsa, ugyanis nem csak ismert emberek érintettek hasonló jellegű bírósági eljárásokban.” „Rendőrségi kihallgatásoknak, üldözésnek vannak alávetve aktivisták is, de semmiféle szervezethez nem tartozó, egyszerű hétköznapi emberek is. Néhány esetben ítélet is született már ezekben az ügyekben” – jelentette ki Rafik Chekkat francia ügyvéd.