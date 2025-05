Külföld, LMBTQP+ :: 2025. május 8. 12:21 ::

A békevallás találkozása a buzipropagandával: elkalapálták a török kebabosok a spanyol momentumost

Spanyolországban a "védett állat legelt védett növényt" esete fordult elő, amikor egy buzeráns balos politikus úgy gondolta, jó ötlet a bociszemű Ahmedéknél enni egy jó kebabot - az esetről a Murciaplaza számolt be.

Víctor Sáez, a spanyolországi Lorquí város önkormányzata PSOE-frakciójának (Spanyol Szocialista Munkáspárt) tanácsosa, valamint az Ifjúsági és LMBTQP-jogokért Felelős Osztály vezetője (mert nagyon kell ilyen egy városi adminisztrációba, pláne az ifjúsági ügyekkel összevonva), továbbá gyakorló buzeráns a Bando de la Huerta (a XIX. századig visszanyúló, murciai tavaszköszöntő ünnep) rendezvényéről betért egy török kebaboshoz, ahol ugyan kiszolgálták, de a férfi WC-re már nem akarták beengedni a láthatóan aberrált férfit, s elkezdték gúnyolni. Pár perccel később már a zrikálás a "Megöllek, te kibaszott buzi; megöllek és elvágom a torkod!" kijelentésekbe csúszott át, majd Victor közelebbről is szemügyre vette a padlót, miközben a török étterem tulajdonosa és a pincérek nem polkorrekt performanszának lett központi figurája. Konkrétan alaposan elverték a deviáns balost, aki a rá záporozó ütéseket az orrával próbálta hárítani:

A nevelő célzatú pofozkodást egyébként Victor barátja (khm..) videóra is vette - minek is segített volna? A felvételen az látszik, hogy a férfi vitatkozik a tulajdonossal, majd hirtelen arcon ütik, végül a vendégek állítják le a progresszív irányultságokra nem vevő tulajt. Victor elmondta, hogy még szerencsésnek is érzi magát, hogy nem került elő a törököknél a kés.

Azért itt érdemes feltenni a kérdést: egy balos széplélek mégis miért gondolja azt, hogy a muszlim bevándorlók "szóváltásai" alkalmával gyakran előkerül a kés? A valóság érzékelése csak nem átüti egy-egy pillanatra az ideológiai vasfüggönyt a balosok agyában is?



Victornak ballépés volt buzeráns balosként kebabozni

Sáez elmondta, hogy fáj a keze, ami be is dagadt (úgy látszik, a buziknál a kéz valami gyenge pont, elvégre Tompos Márton is ott "sérült" meg a buzizászlóért folyó " harcban "), valamint a feje és a lába is fáj, azonban hozzátette, hogy nem a testi fájdalmak gyötrik leginkább, hanem "az, hogy nap mint nap el kell viselnem ezt a fajta agressziót, és csendben kell maradnom, hogy elkerüljem a bajt."

"Sajnálatos, hogy ezek az esetek továbbra is előfordulnak. Határozottan elítéljük a kollégánk, Víctor Sáez ellen elleni homofób támadást. Az LMBTQ-fóbiának nincs helye a társadalmunkban, és nem nyugszunk, amíg fel nem számoljuk" – nyilatkozta Francisco Lucas Ayala, a murciai PSOE főtitkára.

A párt buzitagozatának regionális titkára pedig meg is találta az okát, hogy miért támadták meg a politikust a kebabosnál: mert a regionális kormányzó Néppárt (PP) teret ad a szélsőjobboldali gyűlöletbeszédnek. A napnál is világosabb, hogy a török kebabosok szinte kivétel nélkül szélsőjobboldaliak, falangisták...

KG - Kuruc.info